Eπίθεση στο δείπνο ανταποκριτών: Ο άντρας που μπήκε μπροστά στον Τραμπ – Σώθηκε από τον ένοπλο χάρη στο κινητό του (βίντεο)

Ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ σώθηκε από βέβαιο τραυματισμό, όταν το κινητό του τηλέφωνο ανέκοψε την πορεία της σφαίρας κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με σχετική αναφορά.

Ο πράκτορας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίος εισήχθη, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, εκεί που βρισκόταν επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια και υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία ένας ένοπλος όρμησε προς τον χώρο που βρίσκονταν οι ανιχνευτές μετάλλων στο λόμπι του ξενοδοχείου. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, πλήττοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με συνοπτική αναφορά των αρχών, την οποία επικαλείται το The Atlantic, η σφαίρα αναχαιτίστηκε εν μέρει χάρη στο κινητό τηλέφωνο του πράκτορα.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός «πιθανότατα βοήθησε να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία».

