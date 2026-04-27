Viral το φόρεμα της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο δείπνο των ανταποκριτών -Πανομοιότυπα πωλούνται σε Temu, Shein και Amazon (εικόνες)

Μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται εκτενώς με την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι fashionistas έχουν εστιάσει σε κάτι άλλο: το φόρεμα που φορούσε η σύζυγος του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Τζένιφερ Ροσέ Χέγκσεθ.

Το viral tweet με το φόρεμα της συζύγου του Χέγκσεθ

Ο λόγος; Ένα tweet που έχει γίνει viral και το οποίο δείχνει μία φωτογραφία του ζευγαριού από το Δείπνο των Ανταποκριτών και δίπλα μία φωτό ενός παρόμοιου φορέματος της Ροσέ από το Temu. «Η γυναίκα του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε ένα φόρεμα από το Temu στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν αστειεύομαι) έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε (μέχρι στιγμής) πάνω από 1,2 εκατομμύρια προβολές.

pete hegeseth's wife wore a dress from temu to the white house correspondents dinner (i'm not joking) pic.twitter.com/oCDM2v8rvQ — ella devi (@ellad3vi) April 27, 2026

Χιλιάδες ήταν τα σχόλια από κάτω όπου ανέφεραν πως όντως το φόρεμα της Τζένιφερ Ροσέ ήταν πανομοιότυπο με ένα που πωλείται στη διαδικτυακή σελίδα λιανικής πώλησης και μάλιστα με τιμή μόλις 21 ευρώ και περιγραφή: «Φόρεμα με Ανοιχτούς Ώμους, Διακοσμημένο με Ρουμπίνια για απογευματινό Πάρτι».

Φωτογραφίες του φορέματος από το Temu:







Άλλοι, ψάχνοντας περισσότερο, βρήκαν το ίδιο φόρεμα να πωλείται και στο Shein αλλά και στο Amazon με τιμή που κυμαινόταν στα 20 ευρώ.

100% correct. It’s found on TEMU, Shein and Amazon. pic.twitter.com/zLUoXLAfQr — Senior Lieutenant Zandi Sussex (@ZandiSussex) April 27, 2026

Και η τσάντα από τα Amazon;

Πολλοί ήταν όμως κι εκείνοι που έσπευσαν να τονίσουν πως ακόμη και η τσάντα της δεν φαινόταν να ήταν κάποιου σχεδιαστή, με ορισμένους να μοιράζονται – για του λόγου το αληθές – και φωτογραφία από την πώλησή της στο Amazon με τιμή 34,99 δολάρια.

Τι μπορεί να ισχύει

Ωστόσο, υπήρξε και ο αντίλογος με εκατοντάδες να σημειώνουν ότι το Temu είναι αυτό που αντιγράφει σχέδια επώνυμων σχεδιαστών και τα προσαρμόζει σε ρούχα πολύ πιο οικονομικά, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και απλούστερη κατασκευή, όπου το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει οπτικά παρόμοιο, αλλά να διαφέρει σε ποιότητα, εφαρμογή και λεπτομέρειες.

«Κι αν το Temu αντέγραψε το μοτίβο της και δημιούργησε ένα outfit βασισμένο σε αυτό;» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο ενός χρήστη του Χ.

Άλλοι πάλι, σημείωσαν πως είτε ήταν το ρούχο κάποιου σχεδιαστή, είτε ήταν αγορασμένο από το Temu, η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ έδειχνε πολύ κομψή και γεμάτη αυτοπεποίθηση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Πηγή: iefimerida.gr