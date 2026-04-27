Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Πάφου,30 χρόνια προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό

Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου Πάφου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, στην Αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου .

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του σχολείου, η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου και πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονέων, αποφοίτων και φίλων της παιδείας.

Σε μήνυμά της, η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι είχε την ιδιαίτερη τιμή να παρευρεθεί στον εορτασμό των 30 χρόνων ενός σχολείου που, εδώ και τρεις δεκαετίες, διαμορφώνει ενεργούς πολίτες και προσφέρει ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της προσπάθειας για ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και ποιοτικό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ιστορική πορεία και η διαχρονική προσφορά του σχολείου στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ενώ τιμήθηκαν πρόσωπα που υπηρέτησαν ως διευθυντές στο Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Πάφου και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και πρόοδό του.

Παράλληλα οι μαθητές και μαθήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό παρουσιάζοντας μια μοναδική παράσταση με τραγούδια, χορούς, ποιήματα και θεατρικό δρώμενο που συγκίνησαν το κοινό.

Το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Πάφου συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική κοινότητα της Πάφου, καλλιεργώντας αξίες, γνώση και δημιουργικότητα στις νέες γενιές.

Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και η Μαθητική Κοινότητα εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την επετειακή αυτή εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχία της, καταλήγει η ανακοίνωση.