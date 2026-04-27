Αποκάλυψη AXIOS: Το Ισραήλ ανέπτυξε Iron Dome και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Ισραήλ προχώρησε στην ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Iron Dome» και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, αποστέλλοντας ισραηλινούς χειριστές για τη λειτουργία του.

Αυτό αποκάλυψε ο ιστότοπος AXIOS, με τις Κυβερνήσεις του Ισραήλ και των ΗΑΕ να μην διαψεύδουν τις αναφορές, οι οποίες, σημειωτέον, αποδίδονται σε Ισραηλινό και Αμερικανό αξιωματούχο. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ανάπτυξης του συστήματος εκτός Ισραήλ και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το AXIOS, η αποστολή —η οποία περιλάμβανε μία συστοιχία αναχαίτισης, πυραύλους και προσωπικό για την επιχειρησιακή υποστήριξη— αποφασίστηκε κατόπιν απευθείας συνεννόησης μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν.

Η κίνηση εντάσσεται στη ραγδαία στρατιωτικο-πληροφοριακή σύγκλιση Ισραήλ–ΗΑΕ μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020. Η εξέλιξη καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης με το Ιράν, το οποίο εξαπέλυσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και χιλιάδες drones προς χώρες του Κόλπου, με τα Εμιράτα να συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους.

Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το AXIOS αναφέρουν ότι το σύστημα κατέγραψε επιτυχείς αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων. Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα σε στόχους εντός Ιράν, με στόχο την εξουδετέρωση βαλλιστικών συστημάτων πριν από την εκτόξευσή τους προς τον Κόλπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ