Καταγγελίες για κανιβαλισμό στο μέτωπο της Ουκρανίας: Πεινασμένοι Ρώσοι στρατιώτες «καταναλώνουν συναδέλφους τους», λέει το Κίεβο

Κατηγορίες περί κανιβαλισμού μεταξύ Ρώσων στρατιωτών που επιχειρούν στο μέτωπο της Ουκρανία διατυπώνει το Κίεβο, επικαλούμενο πληροφορίες των στρατιωτικών του υπηρεσιών, την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Sunday Times, οι συνθήκες διαβίωσης στην πρώτη γραμμή χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σκληρές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, Ουκρανοί αξιωματικοί στρατιωτικών πληροφοριών παρείχαν φωτογραφικό υλικό και ηχητικά αποσπάσματα, τα οποία φέρονται να προέρχονται από υποκλαπείσες συνομιλίες Ρώσων στρατιωτικών. Όπως υποστήριξαν, το υλικό συλλέχθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram από ειδικούς κυβερνοασφάλειας.

At least five alleged cases of cannibalism were reported in winter 2025–2026 in eastern Ukraine due to food shortages and supply issues, The Sunday Times reports, citing Ukrainian intelligence.



Ουκρανός στρατιώτης ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για τουλάχιστον πέντε περιστατικά κατά τα οποία Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να κατανάλωσαν νεκρούς συναδέλφους τους. Εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, τα περιστατικά φαίνεται να ήταν μεμονωμένα και να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι δυσκολίες ανεφοδιασμού ήταν εντονότερες.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι φερόμενοι ως δράστες πιθανόν βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχική κατάσταση λόγω των συνθηκών στο πεδίο της μάχης και οδηγήθηκαν σε ακραίες ενέργειες. Ωστόσο, η εφημερίδα δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς των ουκρανικών πηγών, ενώ η Ρωσία απορρίπτει συστηματικά παρόμοιες αναφορές ως «ψευδείς».

Σκότωσε δύο συναδέλφους του

Σε μία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, στρατιώτης με το διακριτικό «Khromoy» φέρεται να σκότωσε δύο συναδέλφους του και να επιχείρησε να καταναλώσει μέρος του σώματός τους. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή του Ντονέτσκ τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, ο στρατιώτης ανήκε στο 95ο Σύνταγμα της 5ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Φρουράς, που υπάγεται στην 51η Στρατιά. Η υπόθεση φέρεται να αναφέρθηκε μέσω Telegram στον υποδιοικητή τάγματος αναγνώρισης της μονάδας.

Φωτογραφικό υλικό που διαβιβάστηκε περιλάμβανε εικόνες με εμφανή σημάδια ακραίας βίας, ενώ ανεξάρτητη εκτίμηση ειδικού χειρουργού, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα δεν συνάδουν με τυπικά τραύματα μάχης, αλλά φαίνεται να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται, Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να καταγγέλλουν συναδέλφους τους για παρόμοιες πράξεις, ενώ σε μία συνομιλία διοικητής μονάδας φέρεται να επιπλήττει στρατιώτη για τέτοια συμπεριφορά.

Παράλληλα, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2025 ηχητικό απόσπασμα που φέρεται να αποτυπώνει συνομιλία μεταξύ Ρώσων στρατιωτικών σχετικά με περιστατικό κανιβαλισμού, κατά το οποίο ένας στρατιώτης φέρεται να δολοφόνησε και να κατανάλωσε συνάδελφό του.

Για «κατασκευασμένες πληροφορίες» μίλησε η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένες πληροφορίες» που προέρχονται από την ουκρανική στρατιωτική προπαγάνδα. Ακόμη, επισημαίνεται ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερες συγκρούσεις για την αποδόμηση της εικόνας του αντιπάλου, όπως συνέβη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την πολιορκία του Λένινγκραντ.

Ωστόσο, υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές για σοβαρά προβλήματα ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων, με αιχμαλώτους στρατιώτες να καταγγέλλουν ότι υποφέρουν από έλλειψη τροφής στο μέτωπο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έως και 10.000 Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν οικειοθελώς το προηγούμενο έτος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι δυσκολίες στον ανεφοδιασμό είναι πιθανές, ιδίως υπό συνθήκες ακραίου χειμώνα. Ο ειδικός στρατιωτικός αναλυτής Μπράντλεϊ Μάρτιν σημείωσε ότι η υποστήριξη των στρατευμάτων δεν αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα για τον ρωσικό στρατό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή.

Παρόμοια προβλήματα φαίνεται να έχουν επηρεάσει και τις ουκρανικές δυνάμεις. Δημοσίευμα του The Guardian ανέφερε ότι στρατιώτες της 14ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας έμειναν χωρίς επαρκή τροφή για περίπου δύο εβδομάδες, αναγκασμένοι να λιώνουν χιόνι για πόσιμο νερό.

