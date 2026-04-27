«Λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»: Έξαλλη με παρουσιαστή του ABC η Μελάνια - «Είναι δειλός, δεν πρέπει να μπαίνει στα σπίτια μας κάθε βράδυ»

Την έντονη αντίδραση της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε το σχόλιο του παρουσιαστή του ABC Τζίμι Κίμελ λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς στο Ουάσιγκτον Χίλτον.

Σε ανάρτησή της αναφέρει: «Η γεμάτη μίσος και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική.

Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διασπείρουν μίσος.

Δειλός ο Κίμελ, κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει.

Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές οι επικεφαλής του ABC θα επιτρέψουν την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η φράση που προκάλεσε την αντίδραση της Πρώτης Κυρίας έγινε λίγες ώρες πριν από την απόπειρα στο Ουάσιγκτον Χίλτον και ήταν η εξής: «Τόσο όμορφη, έχετε τη λάμψη γυναίκας που περιμένει να γίνει χήρα».

