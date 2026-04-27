«Λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»: Έξαλλη με παρουσιαστή του ABC η Μελάνια - «Είναι δειλός, δεν πρέπει να μπαίνει στα σπίτια μας κάθε βράδυ»

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, σε μια σπάνια δημόσια παρέμβασή της, κάλεσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» για το σχόλιο του κωμικού, ο οποίος έχει πολύ συχνά βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ για τη σάτιρά του

Την έντονη αντίδραση της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε το σχόλιο του παρουσιαστή του ABC Τζίμι Κίμελ λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς στο Ουάσιγκτον Χίλτον.

Σε ανάρτησή της αναφέρει: «Η γεμάτη μίσος και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική.

Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διασπείρουν μίσος.

Δειλός ο Κίμελ, κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει.

Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές οι επικεφαλής του ABC θα επιτρέψουν την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

Η φράση που προκάλεσε την αντίδραση της Πρώτης Κυρίας έγινε λίγες ώρες πριν από την απόπειρα στο Ουάσιγκτον Χίλτον και ήταν η εξής: «Τόσο όμορφη, έχετε τη λάμψη γυναίκας που περιμένει να γίνει χήρα».

Πηγή: naftemporiki.gr

