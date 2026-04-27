Να απολυθεί αμέσως ο Τζίμι Κίμελ από το ABC ζητά ο Τραμπ, μετά το «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα» που είπε για τη Μελάνια

Την άμεση απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ, παρουσιαστή της βραδινής κωμικής εκπομπής του ABC, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από σχόλιο του παρουσιαστή σχετικά με το πως η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα».

Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα μια ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ.

Σε μια σπάνια παρέμβαση σε ζήτημα επικαιρότητας, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε εμμέσως πλην σαφώς ζητήσει και αυτή την απομάκρυνση του παρουσιαστή. Αν και δεν το έθεσε ανοιχτά, η Τραμπ ζήτησε από ABC, στο οποίο εργάζεται ο Κίμελ, να πάρει θέσει για τη «ρητορική μίσους» την οποία ισχυρίζεται ότι εκπέμπει.

Ο Τραμπ στην ανάρτησή του γράφει:

Γουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν τα άθλια νούμερα τηλεθέασης, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: "Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα".

Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρινόμουν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Εν τω μεταξύ και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, το απόγευμα της Δευτέρας αναρωτήθηκε ρητορικά: «Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι μια σύζυγος θα χαιρόταν για την πιθανή δολοφονία του άντρα της;».

Μελάνια Τραμπ: «Ρητορική μίσους από τον Κίμελ»

Σε ανάρτησή της, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Κίμελ για «ρητορική μίσους και βίας, που έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα». Προσέθεσε, δε, ότι ο μονόλογός του «δεν είναι κωμικός, τα λόγια του διαβρώνουν και βαθαίνουν την πολιτική αρρώστια μέσα στις ΗΠΑ».

Άνθρωποι σαν τον Κίμελ, είπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, «δεν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ και να σπέρνουν το μίσος». Ο παρουσιαστής, συνέχισε, είναι ένας «δειλός που κρύβεται πίσω από το ABC, γιατί γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει».

Και κατέληξε: «Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας».

Jimmy Kimmel: "Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow." pic.twitter.com/LdloPzMyXr — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Τι προκάλεσε την οργή της Πρώτης Κυρίας; Ο Κίμελ, χλευάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια, σε μια «παρωδία» του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που έκανε στην εκπομπή του, είπε ότι η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα» αστειευόμενος για τον έγγαμο βίο της με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το σατιρικό απόσπασμα, μάλιστα, προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από το συμβάν με τον ένοπλο στη δεξίωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC, που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», είχε σταματήσει την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφότου ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για τον φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από τον φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

