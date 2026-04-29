Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια του Λονδίνου, συνελήφθη ο δράστης

Άνδρας που εντοπίστηκε να τρέχει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Golders Green επιχειρώντας να επιτεθεί σε Εβραίους περαστικούς, συνελήφθη

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στα βόρεια του Λονδίνου, όταν άνδρας εντοπίστηκε να τρέχει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής επιχειρώντας να επιτεθεί σε Εβραίους περαστικούς.

Σύμφωνα με την  εθελοντική οργάνωση ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας Shomrim, μέλη της έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν ύποπτο. Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Οι δύο τραυματίες δέχονται ιατρική φροντίδα.

Πηγή: protothema.gr

