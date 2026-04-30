Η Τουρκία σχεδιάζει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, λέει ο Υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ

Η Τουρκία προχωρά στον σχεδιασμό πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, όπως αναφέρεται σε απάντηση του Υπουργού Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο κ. Γκιουλέρ επεσήμανε πως αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και στις γύρω θάλασσες.

Όπως μεταδίδoυν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος ΥΠΑΜ ανέφερε ότι υπάρχει ήδη προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη μελέτη σκοπιμότητας ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου.

Επεσήμανε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τη ναυτική της ισχύ, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας σε διάφορους τομείς και κατασκευάζοντας υποβρύχια μεγάλης εμβέλειας, με υψηλά χαρακτηριστικά μη ορατότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό είναι ανοικτό σε συνεργασία με «φιλικές και συμμαχικές χώρες», κυρίως κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, στον τομέα της πυρηνικής πρόωσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη χρήση εγχώριων και «εθνικών» τεχνολογιών στο πρόγραμμα του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου.

Ο κ. Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων καθορίζονται με βάση την εθνική στρατιωτική στρατηγική της Τουρκίας, τις αναλύσεις απειλών στις γύρω θάλασσες και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και το πολιτικοστρατιωτικό περιβάλλον.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προγραμμάτων Εθνικού Υποβρυχίου και Πυρηνικού Υποβρυχίου, ο στόχος της κατασκευής ενός εγχώρια σχεδιασμένου υποβρυχίου και ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου αποτελεί μέρος του οράματος της χώρας μας για αύξηση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι περιφερειακών απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο και στις γύρω θάλασσες, καθώς και για να καταστεί παγκόσμια δύναμη», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ