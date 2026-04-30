Τουρκία: Προηγείται στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Ερντογάν με 34,1%

Προβάδισμα του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP καταγράφει η τελευταία έρευνα της εταιρείας Optimar για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την πρώτη θέση σε όλο το τετράμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάρτιο 2026 το AKP συγκεντρώνει 34,1%, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP ακολουθεί με 29,2%, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 4,9 μονάδες.

Με κατανομή των αναποφάσιστων, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

AKParti: 34,1%

CHP: 29,2%

⁠Φιλοκουρδικό DEM Parti: 9,6%

⁠Ακροδεξιό MHP: 8,5%

Ακροδεξιό Καλό Κόμμα: 8,0%

Κόμμα Νίκης: 3,1%

Κόμμα Νέας Ευημερίας: 1,6%

⁠Άλλα κόμματα: κάτω από 1,5%

Χωρίς κατανομή, οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 9,7%, ενώ 9,5% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Η τετραμηνιαία τάση δείχνει ότι ⁠το AK Parti κινείται σταθερά μεταξύ 33,6% και 35,2% και ⁠το CHP υποχώρησε τον Ιανουάριο (27,3%) αλλά ανέκαμψε τον Μάρτιο (29,2%)

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

