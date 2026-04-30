Τουρκία: Προηγείται στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Ερντογάν με 34,1%

Προβάδισμα του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP καταγράφει η τελευταία έρευνα της εταιρείας Optimar για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την πρώτη θέση σε όλο το τετράμηνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάρτιο 2026 το AKP συγκεντρώνει 34,1%, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP ακολουθεί με 29,2%, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 4,9 μονάδες.
Με κατανομή των αναποφάσιστων, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
AKParti: 34,1%
CHP: 29,2%
Φιλοκουρδικό DEM Parti: 9,6%
Ακροδεξιό MHP: 8,5%
Ακροδεξιό Καλό Κόμμα: 8,0%
Κόμμα Νίκης: 3,1%
Κόμμα Νέας Ευημερίας: 1,6%
Άλλα κόμματα: κάτω από 1,5%
Χωρίς κατανομή, οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 9,7%, ενώ 9,5% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.
Η τετραμηνιαία τάση δείχνει ότι το AK Parti κινείται σταθερά μεταξύ 33,6% και 35,2% και το CHP υποχώρησε τον Ιανουάριο (27,3%) αλλά ανέκαμψε τον Μάρτιο (29,2%)
Πηγή: ΚΥΠΕ