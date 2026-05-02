Πόσα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται στην Ευρώπη - Ο λόγος της παρουσίας τους και η αξιοποίησή τους

Η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρει περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεννά ένα νέο ερώτημα: Πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη και ποιος είναι ο ρόλος τους εκεί;

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Συνολικά, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία ανερχόταν στους 36.436 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το Πεντάγωνο ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν οι στρατιώτες θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ ή θα αναπτυχθούν σε άλλες περιοχές. Κι όπως σημειώνει το CNN, ένα τάγμα πυρών μεγάλης εμβέλειας, που επρόκειτο να αναπτυχθεί αργότερα μέσα στο έτος, θα ακυρωθεί, στερώντας από τη Γερμανία την κάλυψη μιας σημαντικής πυραυλικής δυνατότητας.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε εγκρίνει την ανάπτυξη 7.000 επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε ποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες

Δεν είναι όμως μόνο η Γερμανία στην οποία υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου σταθμεύουν σημαντικοί αριθμοί Αμερικανών εν ενεργεία στρατιωτικών περιλαμβάνουν την Ιταλία, με περισσότερους από 12.000, και το Ηνωμένο Βασίλειο, με λίγο πάνω από 10.000.

Σχεδόν 4.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ισπανία, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να τους αποσύρει, λόγω της άρνησης της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων εκεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Η αξιοποίηση των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη

Πέρα από τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη έχουν αξιοποιηθεί και σε πολλαπλές κρίσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει το CNN, οι ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις σε αρκετές σημαντικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων η αμερικανική αεροπορική βάση στο Ράμσταϊν στη Γερμανία, οι RAF Lakenheath και RAF Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο, η βάση στο Αβιάνο στην Ιταλία και το Lajes Field στις πορτογαλικές Αζόρες.

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (US European Command) και της Διοίκησης Αφρικής των ΗΠΑ (US Africa Command) βρίσκεται στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, ενώ υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα σε Νάπολη και Σιγκονέλα.

Πηγή: iefimerida.gr