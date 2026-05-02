Αιχμή Τουσκ για τον Τραμπ: Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι οι εξωτερικοί του εχθροί

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε τη «συνεχιζόμενη διάλυση» του ΝΑΤΟ, εν μέσω ρήξης στο εσωτερικό της συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά η συνεχιζόμενη διάλυση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, έπειτα από αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «ταπεινώνει» την Ουάσινγκτον.

Οργή Τραμπ και προς Ιταλία και Ισπανία

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την οργή του προς την Ιταλία και την Ισπανία για την άρνησή τους να επιτρέψουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις βάσεις τους, λέγοντας ότι «πιθανότατα θα» αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τις χώρες αυτές.

«Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη.

