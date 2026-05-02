Πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού: «Λειτουργείτε ως η "φιλενάδα" των τραπεζών και των μεγαλοεπιχειρηματιών»

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΑΚΕΛ, είναι αναμενόμενο μια κυβέρνηση που λειτουργεί ως στενός σύμμαχος των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζικών ιδρυμάτων να ενοχλείται από τις θέσεις του ΑΚΕΛ και των εργαζομένων.

Σε νέα σύγκρουση με το Προεδρικό προχωρά το ΑΚΕΛ, με τον Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Γιώργο Κουκουμά, να σηκώνει το γάντι και να απαντά στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Ο κ. Κουκουμάς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, κατηγορώντας τον κ. Λετυμπιώτη ότι επαναλαμβάνει την ίδια πολιτική ρητορική, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΑΚΕΛ, είναι αναμενόμενο μια κυβέρνηση που λειτουργεί ως στενός σύμμαχος των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζικών ιδρυμάτων να ενοχλείται από τις θέσεις του ΑΚΕΛ και των εργαζομένων.

Ολόκληρη η δήλωση: 

Η κοινωνία χρειαζεται υπεράσπιση, όχι οι τράπεζες και το 1% των υπερπλουσίων

Απάντηση Εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 

Είτε ως συναγερμικός, είτε ως χριστοδουλιδικός, ο κ. Λετυμπιώτης παίζει την ίδια κασέτα. Είναι άλλωστε αναμενόμενο ότι μια κυβερνηση που λειτουργεί ως «η φιλενάδα» των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζών, ενοχλείται από το ΑΚΕΛ, τους εργαζόμενους και από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που απορρίπτει την διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τις πολιτικές της.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει στο Προεδρικό ότι είναι η κοινωνία που χρειαζεται υπεράσπιση, όχι οι τράπεζες και το 1% των υπερπλουσίων της χώρας.

 

