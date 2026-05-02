Η Ουκρανία καταγγέλλει "ασυνήθιστη δραστηριότητα" στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η Ουκρανία κατέγραψε "ασυνήθιστη δραστηριότητα" στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφότου κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες το Μινσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο της Ρωσίας.

"Χθες, υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας -- από λευκορωσικής πλευράς", ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

"Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί", πρόσθεσε.

Δεν ανέφερε περισσότερα.

Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

ΚΥΠΕ

