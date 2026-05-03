Παγκόσμιο ρεκόρ κάτω από τις Άλπεις: Η σήραγγα που θα γίνει η μεγαλύτερη στον κόσμο

«Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι για αυτό που δημιουργείται εδώ» δηλώνουν υπεύθυνοι έργου

Βαθιά κάτω από τις Άλπεις, γιγαντιαίες μηχανές διάνοιξης σηράγγων «τρυπούν» το ορεινό σύμπλεγμα, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της Ευρώπης.

Στο πέρασμα του Μπρένερ κατασκευάζεται η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο, ένα -κατά τ'άλλα- φιλόδοξο εγχείρημα που έχει ως σκοπό να αλλάξει τις μεταφορές μεταξύ Βορρά και Νότου.

Ειδικότερα, στο Στάιναχ αμ Μπρένερ, ένα αλπικό χωριό στο Τιρόλο της Αυστρίας, βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια της Ευρώπης. Εκεί υλοποιείται η κατασκευή της σήραγγας βάσης του Μπρένερ, η οποία θα συνδέει την Αυστρία με την Ιταλία και θα αποτελέσει βασικό κρίκο του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού διαδρόμου.

Το παγκόσμιο ρεκόρ στις Άλπεις

Με συνολικό μήκος 64 χιλιομέτρων, η σήραγγα θα είναι η μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο. «Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι για αυτό που δημιουργείται εδώ. Πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια», δηλώνει ο υπεύθυνος έργου, Σεμπάστιαν Ράιμαν.

Στο έργο συμμετέχουν ειδικοί και εταιρείες από όλη την Ευρώπη. «11 χώρες συνεργάζονται εδώ, μαζί με κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες. Μόνο η εταιρεία Herrenknecht έχει σε λειτουργία οκτώ μηχανές διάνοιξης», σημειώνει ο Αντρέας Αμπρόζι.

Ως προς τα χαρακτηριστικά της σήραγγας, θα συνδέει απευθείας την Αυστρία και την Ιταλία. Αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια αργότερα από το χρονοδιάγραμμα, και αναμένεται να κοστίσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ (10 δισεκατομμύρια δολάρια), περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τον προϋπολογισμό.

Η σήραγγα θα έχει μήκος 55 χλμ. (34 μίλια) όταν ολοκληρωθεί, και θα φτάσει τα 64 χλμ. μέσω της σύνδεσής της με μια υπάρχουσα υπόγεια σύνδεση με το Ίνσμπρουκ. Θα μειώσει τον χρόνο διαδρομής μεταξύ της Φορτέτσα στην Ιταλία και του Ίνσμπρουκ σε λιγότερο από 25 λεπτά, σε σχέση με τα 80 λεπτά που είναι σήμερα.

Γιατί είναι σημαντικό το περάσμα Brenner

Το πέρασμα Brenner είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης που χρησιμοποιούνται για εμπορευματικές μεταφορές. Κάθε χρόνο, πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων διασχίζουν το πέρασμα των Άλπεων, επηρεάζοντας αρνητικά τις τοπικές κοινότητες.

Επί του παρόντος, περίπου το 70% της διασυνοριακής εμπορευματικής κυκλοφορίας μέσω του Brenner γίνεται οδικώς, με μόνο το 30% σιδηροδρομικώς: μια ισορροπία που η σήραγγα στοχεύει να αντιστρέψει.

Ωστόσο, ο αναμενόμενος αντίκτυπος της νέας σύνδεσης θα μπορούσε να υπονομευθεί από τη Γερμανία, η οποία έχει σημαντικό μέρος της οδικής κυκλοφορίας μέσω των Άλπεων, αλλά δεν έχει οριστικοποιήσει κρίσιμες βόρειες διαδρομές πρόσβασης για να συνδεθεί με τη σήραγγα του Brenner.

Πηγή: lifo.gr

