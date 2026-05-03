«Μανιφέστο Τσίπρα»: Ζυμώσεις για κοινό ψηφοδέλτιο, δηλώσεις διαθεσιμότητας και… θέσεις μάχης

Κινητικότητα στην κεντροαριστερά αλλά και ευρύτερα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα έφερε η πρωτομαγιάτικη δημοσίευση του κειμένου θέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα για την κυβερνώσα Αριστερά εντείνοντας τόσο τις ζυμώσεις στο χώρο για κοινό ψηφοδέλτιο, όσο και τις δηλώσεις… διαθεσιμότητας από στελέχη, ενώ την ίδια στιγμή σύσσωμα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλαβαν ήδη θέσεις μάχης απέναντι στον νέο φορέα.

Το πολιτικό κείμενο του Ινστιτούτου Τσίπρα που καλεί σε συμπαράταξη τις δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας καθώς και στη συγκρότηση μετώπου έναντι στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό κυριάρχησε στην ειδησεογραφική ατζέντα προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες του πολιτικού φάσματος.

Ταυτόχρονα, ενέτεινε τις συζητήσεις και τα σενάρια σχετικά με τα πολιτικά στελέχη που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή του νέου φορέα. Κάποια από αυτά τα σενάρια συμπεριέλαβαν ακόμη και τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, ο οποίος όμως τα διέψευσε κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική.

Καλπάκης: Να είμαστε όλοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτέλεσε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος περιέγραψε το μανιφέστο ως «πολύ σημαντικό κείμενο».

«Θεωρώ ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση, από τη στιγμή που μιλάει για την συμπαράταξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου» δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο κ. Καλπάκης.

Μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα μακρύτερα και υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα δεν θα πρέπει να κατέβουν στις επόμενες εκλογές με διαφορετικά ψηφοδέλτια. «Δεν θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο» είπε και ουσιαστικά κάλεσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, να ανοίξει το δρόμο προς αυτό το στόχο.

«Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμένα έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε προαναγγέλλοντας εξελίξεις...

Θεοχαρόπουλος: Όχι σε δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια

Την θέση του κ. Καλπάκη συμμερίστηκε και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η αντιπαραθετική σχέση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα καθώς και τα δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια.

Πρόσθεσε δε ότι το κείμενο θέσεων «συμβάλλει στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Λινού: Θετική σε ένταξη στο κόμμα Τσίπρα

Παράλληλα, η ανεξάρτητη βουλευτής, εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνά Λινού, εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενη στην ένταξή της στον υπό ίδρυση φορέα. Ειδικότερα, ερωτηθείσα εάν θα ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού η κυρία Λινού απάντησε: «το πιο πιθανό, ναι».

Επισήμανε, όμως, ότι θα περιμένει να δει εάν θα δοθεί έμφαση στα ζητήματα που την ενδιαφέρουν, δηλαδή στην ενίσχυση του μαθητικού πληθυσμού με προγράμματα καθολικής σίτισης και η φροντίδα των ηλικιωμένων.

Επίθεση σε Τσίπρα από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά

Στον αντίποδα, όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν προσωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό με διαφορετική, πάντως, επιχειρηματολογία.

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι είναι «εκφραστής των εύκολων και ανέφικτων λύσεων, λαϊκιστικού και τοξικού λόγου».

Αντίστοιχα, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, δήλωσε σκωπτικά ότι «όλοι θυμόμαστε την πρώτη φορά Αριστερά και τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο και με το ξέπλυμα της χρεοκοπίας της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή».

Κριτική στον κ. Τσίπρα άσκησε και το ΚΚΕ μέσω της υπεύθυνης του Γραφείου Τύπου Χριστίνας Παναγιωτακοπούλου. Ειδικότερα, του καταλόγισε ότι με κάθε τελευταία δημόσια παρέμβασή του «καταθέτει τα διαπιστευτήριά του στο σύστημα προκειμένου να τον εμπιστευτεί ξανά».

Σε ηπιότερους αλλά εμφανώς επικριτικούς τόνους ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, χαρακτήρισε «πολύ γενικό πολιτικό κείμενο» το μανιφέστο Τσίπρα και σχολίασε ότι «το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έχει την τάση να απευθύνεται είτε στο ένα είτε στο άλλο κοινό με διαφορετικό τρόπο και αυτό στο τέλος να μην συντίθεται».

