Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο κελί υποψήφιος βουλευτής των Ενωμένων Κυνηγών – Φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή σε αγώνα ποδοσφαίρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Υπό τριήμερη κράτηση τέθηκε την Κυριακή από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 38χρονος ύποπτος για περιστατικό βίας σε γήπεδο το βράδυ του Σαββάτου.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή.

Την ίδια ώρα, δεύτερο πρόσωπο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον.

Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, «αναγνωρίστηκε το πρόσωπο που φέρεται να επιτέθηκε στον βοηθό διαιτητή».

Πρόκειται «για άντρα ηλικίας 38 ετών από τη Λεμεσό, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα