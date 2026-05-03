Τραμπ: «Αφού τελειώσουμε με το Ιράν, θα πάμε και στην Κούβα» - Απαντά στις απειλές των ΗΠΑ ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αστειευόμενος ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να στραφεί κατά της Κούβας «στον δρόμο της επιστροφής» από το Ιράν, προκαλώντας αντιδράσεις καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεση προς την Αβάνα.

Η δήλωση έγινε σε εκδήλωση στη Φλόριντα, όπου ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «αναλάβουν τον έλεγχο της Κούβας σχεδόν αμέσως», περιγράφοντας ακόμη και σενάριο αποστολής αεροπλανοφόρου κοντά στις ακτές του νησιού.

«Θα τελειώσουμε πρώτα με ένα θέμα. Μου αρέσει να τελειώνω μια δουλειά. Στον δρόμο της επιστροφής από το Ιράν, θα φέρουμε ένα από τα μεγάλα αεροπλανοφόρα μας και θα σταματήσει λίγα μέτρα από τις ακτές. Και θα πουν: “ευχαριστούμε, παραδινόμαστε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια έρχονται σε μια περίοδο που η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει τις πιέσεις προς την Κούβα, με νέα πακέτα κυρώσεων που στοχεύουν πρόσωπα και τομείς της οικονομίας της χώρας, όπως η ενέργεια, η άμυνα και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Οι κυρώσεις επεκτείνονται και σε ξένες εταιρείες που συνεργάζονται με κουβανικές οντότητες, ενώ περιλαμβάνουν και περιορισμούς εισόδου στις ΗΠΑ για όσους κατηγορούνται για διαφθορά ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Αβάνα αντέδρασε έντονα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Bruno Rodríguez Parrilla, χαρακτήρισε τα μέτρα «συλλογική τιμωρία», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να πλήξει τον κουβανικό λαό.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα νέα μονομερή μέτρα. Αποτελούν ακόμη μια προσπάθεια επιβολής συλλογικής τιμωρίας», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κούβας παραμένουν τεταμένες, με την Ουάσιγκτον να καλεί εδώ και μήνες την κουβανική ηγεσία σε διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πρέπει να ξεκινήσουν «πριν να είναι αργά».

Ο πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz-Canel, έχει απορρίψει επανειλημμένα την έναρξη συνομιλιών υπό τους όρους που θέτει η αμερικανική πλευρά, δηλώνοντας ότι η Αβάνα θα διαπραγματευτεί μόνο στη βάση ισότιμων όρων και σεβασμού της κυριαρχίας της.

«Κανείς δεν θα αναγκάσει την Κούβα σε παράδοση»

Έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στις «άνευ προηγουμένου» απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική επίθεση κατά της Κούβας απηύθυνε το Σάββατο (2/5) ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ, ο οποίος κατήγγειλε ότι έχουν φθάσει σε «επικίνδυνο» επίπεδο.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε προχθές Παρασκευή, μιλώντας στη Φλόριντα, την απειλή του να «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική, «επιστρέφοντας από το Ιράν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώνει τις απειλές του για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας σε επίπεδο επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», επισήμανε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να «το καταγράψει» και να αποφασίσει, «μαζί με τον λαό των ΗΠΑ», αν θα επιτρέψει «να διαπραχτεί τέτοια (...) εγκληματική ενέργεια».

Για τον αρχηγό του κράτους της Κούβας, τυχόν αμερικανική στρατιωτική επίθεση σκοπό θα είχε κυρίως να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινότητας κουβανών εξόριστων που ζει στη Φλόριντα, «μικρής αλλά πλούσιας ομάδας, με επιρροή, καθοδηγούμενη από τους πόθους να πάρει εκδίκηση και να κυριαρχήσει».

«Κανένας επιτιθέμενος, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν θα εξασφαλίσει την παράδοση της Κούβας», προειδοποίησε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα, όπου ζει η μεγαλύτερη κοινότητα κουβανών εξόριστων στον κόσμο, καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έκανε ακόμη πιο σκληρές τις αμερικανικές κυρώσεις στην Αβάνα και σε οντότητες που συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Κούβα από την αρχή της χρονιάς, υποστήριξε στο κείμενο αυτό ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, κάπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, συνεχίζει να εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στη νήσο πετρελαϊκό αποκλεισμό: δεν επέτρεψε έκτοτε την άφιξη παρά μόλις ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου.

Προχθές Παρασκευή οργανώθηκε πορεία εναντίον των απειλών αμερικανικής επίθεσης, με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς, μπροστά στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, με παρόντες τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, εκ των ηγετικών μορφών της επανάστασης στη νήσο, και τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ.

Πηγή: lifo.gr/ cnn.gr