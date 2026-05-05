Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ σε σύνοδο στην Αρμενία (βίντεο)

Τον Γάλλο πρόεδρο συνόδευε στα ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασιγιάν

Μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του έδειξε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν, ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασιγιάν.

Όπως σημειώνει ο Telegraph το τραγούδι που ερμήνευσε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.

Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.

Το La Bohème όπως το ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ

Πηγή: protothema.gr

