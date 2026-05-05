Met Gala 2026: Τα πιο αξιοσημείωτα look της βραδιάς

Με την άφιξη του Μαΐου, το Met Gala επιστρέφει, καθιερωμένο πλέον ως το κορυφαίο γεγονός της μόδας. Την πρώτη Δευτέρα του μήνα, η λευκή σκηνή τυλίγει τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και πάλι στα λευκά, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μιας βραδιάς γεμάτης λάμψη, δημιουργικότητα και έντονο συμβολισμό.

Φέτος, το θέμα είναι «Costume Art», ενώ η παράλληλη έκθεση του μουσείου εγκαινιάζει την πρώτη μιας νέας σειράς μόνιμων αιθουσών αφιερωμένων στη μόδα. Όπως εξηγεί ο επιμελητής Andrew Bolton, η έκθεση αναδεικνύει «την κεντρική σημασία του ενδεδυμένου σώματος στη μεγάλη συλλογή του μουσείου», φέρνοντας σε διάλογο πίνακες, γλυπτά και άλλα έργα με δημιουργίες από διαφορετικές δεκαετίες. «Αυτό που συνδέει κάθε επιμελητικό τμήμα και κάθε αίθουσα του μουσείου είναι η μόδα ή, αλλιώς, το ντυμένο σώμα», σημειώνει.

Για το 2026, οι celebrity co-chairs ήταν οι Beyoncé, Nicole Kidman και Venus Williams, όλες γνώριμες παρουσίες του θεσμού, μαζί με τη σταθερή πρόεδρο της διοργάνωσης, Anna Wintour.

Ακολουθούν όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν:

Η Zoe Kravitz με Saint Laurent

Η Beyoncé με Olivier Rousteing

Η Sunday Rose Kidman Urban and Nicole Kidman με Chanel.

H Rihanna με Maison Margiela couture

H Gracie Abrams με Chanel

H Grace Gummer με custom Gabriela Hearst

H Chase Infiniti με Thom Browne

Η Margot Robbie με Chanel

Η Alexa Chung με custom Dior

H Hailey Bieber με Saint Laurent

Η Μadonna με Saint Laurent

H Hunter Schafer με Prada

Η Gwendoline Christie με Giles Deacon

H Sarah Pidgeon με Loewe

H Olivia Wilde με Thom Browne

H Stevie Nicks με John Galliano for Zara

Η Teyana Taylor με Tom Ford

H Kylie Jenner με custom Schiaparelli Haute Couture

Η Daisy Edgar-Jones με custom Alexander McQueen

H Kim Kardashian με Allen Jones and Whitaker Malem

H Sabrina Carpenter με Dior

H Ayo Edebiri με Chanel

H Kendall Jenner με custom Gap Studio

