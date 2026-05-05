Φον ντερ Λάιεν για δασμούς Τραμπ: Η ΕΕ είναι «έτοιμη για όλα τα σενάρια»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη για όλα τα σενάρια», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την ΕΕ.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», υπενθύμισε ωστόσο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γερεβάν, αναφερόμενη στην εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία συνήφθη τον Ιούλιο και περιόριζε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», δήλωσε ακόμα υπενθυμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί να σέβονται τα όρια που καθορίσθηκαν τον Ιούλιο 2025.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον ευρωπαϊκό συνασπισμό με νέους επιπλέον τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ΕΕ ότι δεν σέβεται την εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Τι ανέφερε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ, στο περιθώριο μιας υπουργικής συνόδου της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Εφαρμόζουμε από την πρώτη ημέρα τη συμφωνία και παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο σεβασμό των δεσμεύσεών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ.

Σύμφωνα με τον Ρενιέ, η ΕΕ κράτησε την Ουάσινγκτον «πλήρως ενημερωμένη σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών» και επεδίωξε να «καθησυχάσει την άλλη όχθη του Ατλαντικού, η δουλειά προχωρεί. Πραγματοποιούνται πρόοδοι».

