Εκατέρωθεν πυρά στα Στενά του Ορμούζ: «Έπαιξαν μαζί μας» λέει ο Τραμπ - Διαβεβαίωση για την εκεχειρία

Εκατέρωθεν πυρά εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι ιρανικές δυνάμεις «εξολοθρεύτηκαν».

Το «θρίλερ» στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησε όταν η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε τρία αντιτορπιλικά. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ κατευθυνόμενα «στον Κόλπο του Ομάν».

«Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε. Έπαιξαν. Το θεωρώ κάτι ασήμαντο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει, κατ’ αυτόν, σε ισχύ.

Ο Τραμπ απαίτησε η Τεχεράνη να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία με τις ΗΠΑ, μέσω της πλατφόρμας του, επισείοντας την απειλή πως «θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον» σε διαφορετική περίπτωση.

«Δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και ανταπέδωσαν με πλήγματα σε νόμιμη άμυνα καθώς πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού διέρχονταν τα στενά του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν την 7η Μαΐου», ανέφερε στο X (πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας πως η επίθεση έγινε με «πυραύλους, drones και μικρά πλεούμενα».

Στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων «εξουδετέρωσαν τις απειλές και στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης» πρόσθεσε.

«Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε» διαβεβαίωσε η CENTCOM.

«Διαρκής κατάπαυση του πυρός»

Από την πλευρά του, το Ιράν κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί «στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (...) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», τόνισε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα πως ακούστηκαν εκρήξεις σε λιμάνι στη νήσο Κεσμ, κοντά στο στενό του Ορμούζ.

«Πιστεύω σθεναρά ότι αυτή η κατάπαυση του πυρός θα γίνει κατάπαυση του πυρός με διάρκεια», δήλωσε χθες σε τηλεοπτική ομιλία του ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή και παραμένει «σε μόνιμη επαφή με το Ιράν και τις ΗΠΑ, μέρα και νύχτα».

Στον Κόλπο παραμένουν «παγιδευμένα» κάπου 1.500 πλοία με περίπου 20.000 μέλη πληρωμάτων, ανέφερε χθες ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τη δική της πλευρά αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια από τη 13η Απριλίου.

Cnn.gr