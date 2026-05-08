Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τον Σεπτέμβριο τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», η οποία διοργανώθηκε από την Εθελοντική Ὁμάδα «Ρωμηῶν Πράξεις», μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως «δεν σιωπᾷ ἐνώπιον τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, τῆς μισαλλοδοξίας καί τῆς βίας, τῆς καταπάτησης τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἀπέναντι σέ ὅλες τίς τάσεις καί τίς δυνάμεις πού ὑποσκάπτουν τήν κοινωνική συνοχή, τήν εἰρήνη καί τήν καταλλαγή», είπε ο κ. Βαρθολομαίος και πρόσθεσε:

«Στό σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, μαζί καί στήν Ἴμβρο καί τήν Τένεδο, διαφυλάσσουμε ἀνυστάκτως ὅσα παραλάβαμε ἀπό τούς Πατέρες μας, τά ὅσια καί τά ἱερά τοῦ Γένους, θαρραλέοι, ἀμετακίνητοι, μέ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Παρά τήν πληθυσμιακή συρρίκνωση τῆς Ρωμιοσύνης, καλλιεργοῦνται οἱ ὡραῖες παραδόσεις μας, τά σχολεῖα μας λειτουργοῦν ὡς χῶρος προσωποκεντρικῆς παιδείας, μετάδοσης ἀξιῶν, γνώσεως καί ἤθους».

Για τη Χάλκη

Ειδικά για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε ότι «μέσα στούς ἑπόμενους μῆνες ὁλοκληρώνονται οἱ ἐργασίες ριζικῆς ἀνακαίνισης τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Σχολῆς, τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου θά τελέσουμε, σύν Θεῷ, κατά τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο».

«Εφράζουμε» συνέχισε ο Πατριάρχης, «καί ἀπό αὐτό τό βῆμα τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρός τόν γενναιόφρονα χορηγό τοῦ ἔργου Ἐντιμολο-γιώτατο Ἄρχοντα Ἔξαρχο καί Οἰκουμενικό Μέγα Εὐεργέτη κύριο Ἀθανάσιο Μαρτῖνο καί τήν Εὐγενεστάτη σύζυγό του κυρία Μαρίνα. Ὅσα κι ἄν λεχθοῦν γιά τή διαχρονική καί τήν οἰκουμενική μαρτυρία τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, γιά τή μέριμνά της γιά τήν Ὁμογένεια καί τά ἐν ἁπάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου τέκνα της, εἶναι πολύ λίγα ἐνώπιον τῆς τεράστιας καί ἀνεκτίμητης προσφορᾶς της».

Ν. Κακλαμάνης: Σαν καράβι που διαπλέει τους αιώνες

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας, Κακλαμάνης, στην ομιλία του εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι «είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση να τιμούμε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως», ενώ αναφέρθηκε και στη διπλή επέτειο που σηματοδοτεί η φετινή χρονιά. Αυτή της συμπλήρωσης 35 ετών τής Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη στο θρόνο του Προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, με το ορόσημο των 65 ετών από την αφετηρία τής ιερατικής του αποστολής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέδειξε τον ιστορικό και πνευματικό ρόλο του θεσμού, τονίζοντας ότι «σαν ένα καράβι που διαπλέει τους αιώνες, αφήνει πίσω του ένα λαμπρό ίχνος και χαράσσει νέους φωτεινούς προορισμούς», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του παρουσία.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας την πολυετή προσφορά του, σημειώνοντας ότι η παρουσία του «συμπίπτει με σημαντικά ορόσημα για την Ορθοδοξία», ενώ εξήρε τη συμβολή του στον σύγχρονο κόσμο, τονίζοντας ότι με «λόγο καθαρό, πνεύμα ρεαλιστικό και διάλογο ουσιαστικά ενωτικό» έχει αναδείξει τον ρόλο του Πατριαρχείου ως παράγοντα σταθερότητας, ενότητας και διεθνούς ακτινοβολίας.

