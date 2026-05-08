Ρούμπιο: Αναμένουμε σήμερα απάντηση από το Ιράν - «Δεν θα διαπραγματευτούμε με την Τεχεράνη για τη Χεζμπολάχ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να είναι μια σοβαρή πρόταση».

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι σήμερα», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης Τύπου στη Ρώμη μετά τη συνάντησή του με την Ιταλία πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν την έχουμε λάβει ακόμη, τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Το σύστημά τους παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό, οπότε αυτό ενδέχεται να λειτουργεί ως εμπόδιο».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα η ιρανική απάντηση να είναι «κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας «ότι το Ιράν έχει συστήσει ή προσπαθεί να συστήσει κάποια υπηρεσία που θα ελέγχει την κυκλοφορία στο Στενό», λέγοντας ότι «αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα, θα ήταν στην πραγματικότητα απαράδεκτο».

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με το Ιράν για τη Χεζμπολάχ»

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα «βρίσκεται αντιμέτωπη με βία» είναι η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ενισχύσουν και να «εξοπλίσουν» την κυβέρνηση του Λιβάνου, ώστε να αντιμετωπίσει την «απειλή» της Χεζμπολάχ, ενώ σημείωσε ότι η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο βοηθώντας στον «εξοπλισμό» της κυβέρνησης και στη διακοπή της χρηματοδότησης που στηρίζει τη λιβανέζικη οργάνωση.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι ικανή να «προκαλεί ζημιά», παρότι η ηγεσία της έχει πληγεί. «Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε με το Ιράν για τη Χεζμπολάχ». «Πιστεύω ότι ο ρόλος μας είναι με την κυβέρνηση του Λιβάνου», ανέφερε.

«Ο Λίβανος θα πρέπει να κυβερνάται από την κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν θα πρέπει να έχει μια τρομοκρατική οργάνωση που δρα εντός της εθνικής του επικράτειας και συνιστά απειλή τόσο για τον ίδιο του τον λαό =συμπεριλαμβανομένου του σιιτικού πληθυσμού- όσο και για την κυβέρνηση, το Ισραήλ και τους άλλους γείτονές του».

Δεν θα χάσουμε χρόνο εάν η προσπάθεια για την Ουκρανία δεν προχωρά

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή για τον τερματισμό του, εφόσον αυτό μπορεί να αποδειχθεί παραγωγικό, πρόσθεσε όμως ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να χάνει χρόνο εάν η προσπάθεια δεν προχωρά.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε επίσης ότι η Ταϊβάν πιθανότατα θα συζητηθεί κατά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα και ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν.

Πηγή: skai.gr