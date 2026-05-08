Το Ιράν επιτέθηκε στα ΗΑΕ με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones, αναφορές για τρεις τραυματίες

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα.

Επιπλέον, γνωστοποίησε πως από την αρχή των επιθέσεων από την Τεχεράνη, τα αμυντικά συστήματα της χώρας έχουν καταφέρει να αποκρούσουν συνολικά 551 βαλλιστικούς πυραύλους, 29 πυραύλους κρουζ και 2.263 drones.

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.