Παρέλαση στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης: Για πρώτη φορά συμμετείχαν Βορειοκορεάτες στρατιώτες (βίντεο+φώτος)

Με μια στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η Ρωσία τίμησε την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον λεγόμενο «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο» του 1941-1945. Παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, βετεράνων του πολέμου και ξένων ηγετών, η Μόσχα επιχείρησε να στείλει μήνυμα στρατιωτικής ισχύος και διεθνούς στήριξης, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Σημειώνεται ότι οι φετινοί εορτασμοί για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας πραγματοποιήθηκαν σε αισθητά μικρότερη κλίμακα, υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones. Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο δεκαετίες δεν υπήρξε παρέλαση αρμάτων μάχης στην Κόκκινη Πλατεία, ενώ δεν παρουσιάστηκαν βαριά οπλικά συστήματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στρατιωτικό τμήμα από τη Βόρεια Κορέα συμμετείχε στην παρέλαση της Κόκκινης Πλατείας. Στις φάλαγγες συμμετείχαν επίσης σπουδαστές ανώτερων στρατιωτικών σχολών όλων των κλάδων των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρέλαση ξεκίνησε με την εμφάνιση της ομάδας σημαιοφόρων του Συντάγματος Πρεομπραζένσκι, η οποία μετέφερε στην Κόκκινη Πλατεία τη ρωσική σημαία και το ιστορικό Λάβαρο της Νίκης. Πρόκειται για τη σημαία που υψώθηκε πάνω στο Ράιχσταγκ στο Βερολίνο τη νύχτα της 1ης Μαΐου 1945 από στρατιώτες της 150ής Μεραρχίας Τυφεκιοφόρων Idritskaya.

Από την κεντρική εξέδρα παρακολούθησαν την εκδήλωση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, βετεράνοι και λίγοι, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, προσκεκλημένοι ηγέτες κρατών. Την επιθεώρηση της παρέλασης πραγματοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελούσοφ, ενώ επικεφαλής της ήταν ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγός Αντρέι Μορντβίτσεφ.

Στους ξένους ηγέτες που έδωσαν το «παρών» στη Μόσχα ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Λάος Θονγκλούν Σισουλίθ, ο ανώτατος ηγέτης της Μαλαισίας Σουλτάνος Ιμπραήμ, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, περίπου 1.000 Ρώσοι στρατιώτες που συμμετείχαν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρέλασαν επίσης στην Κόκκινη Πλατεία. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και 17 «Ήρωες της Ρωσίας».

Πέρυσι, στην παρέλαση για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, είχαν συμμετάσχει περισσότεροι από 11.000 στρατιώτες, περίπου 1.500 μαχητές του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και 183 συστήματα οπλισμού και στρατιωτικά οχήματα. Στην περσινή διοργάνωση είχαν λάβει μέρος και στρατιωτικά τμήματα από 13 χώρες.

Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Κόκκινη Πλατεία

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε με αεροπορική επίδειξη πάνω από το κέντρο της Μόσχας. Οι αεροπορικές ομάδες επιδείξεων Russkiye Vityazi («Ρώσοι Ιππότες») με μαχητικά Su-30SM και Strizhi («Σβίφτες») με MiG-29 πραγματοποίησαν τον σχηματισμό «Kubinka Diamond» πάνω από την Κόκκινη Πλατεία.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν έξι επιθετικά αεροσκάφη Su-25, τα οποία άφησαν πίσω τους καπνούς στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, ολοκληρώνοντας τη στρατιωτική επίδειξη στη ρωσική πρωτεύουσα.

Δυσκολίες στο μέτωπο και ελάχιστες παρουσίες ξένων ηγετών

Από την αρχή του χρόνου, οι πύραυλοι «Φλαμίνγκο» της Ουκρανίας έχουν πλήξει ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά στη ρωσική ενδοχώρα, περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.

Τις τελευταίες ημέρες, τα drones έχουν παραλύσει δεκάδες αεροδρόμια. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τον Πούτιν, ένα από αυτά έφτασε με επιτυχία σε ένα πολυώροφο κτήριο κατοικιών μόλις έξι χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Καθώς οι αμυντικές δυνάμεις της Ρωσίας δοκιμάζονται μπροστά στα μάτια όλων, το Κρεμλίνο δυσκολεύεται επίσης να εκπληρώσει μια δεύτερη υπόσχεση: την παγκόσμια επιρροή.

Πέρυσι, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη σε μια αμερικανική επιχείρηση «αστραπή», ήταν ανάμεσα σε περίπου 30 ξένους αξιωματούχους που παρακολούθησαν την παρέλαση. Φέτος, ο κατάλογος των καλεσμένων έχει μειωθεί σε μια χούφτα ηγετών: από τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, τη Μαλαισία και το Λάος. Ωστόσο, ο Νικόλ Πασινιάν από την Αρμενία αρνήθηκε να παραστεί, επικαλούμενος τις επικείμενες εκλογές, λίγες ημέρες αφού φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο συνόδου της ΕΕ στο Γερεβάν, προκαλώντας την οργή της Μόσχας.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, επιμένει ότι ο μικρότερος κατάλογος καλεσμένων είναι αποτέλεσμα απόφασης της Μόσχας να μην αποστείλει προσκλήσεις.

Χαρακτηριστική του γενικότερου κλίματος αμφιβολίας που επικρατεί, ήταν η απάντηση που έδωσε ένας Ρώσος μεσήλικας σε δημοσκόπηση στους δρόμους της Μόσχας από το ρωσικό πρακτορείο Sotavision: «Η χώρα υποφέρει από ήττες σε όλα τα μέτωπα. Τι γιορτάζουν λοιπόν (οι ηγέτες της Ρωσίας);»

Διαφωνίες για την εκεχειρία

Σε μια τελευταία προσπάθεια να προστατεύσει την εθνική γιορτή, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε δύο μέρες κατάπαυσης του πυρός που ξεκινούσαν στις 8 Μαΐου.

Η Ουκρανία αντέτεινε με τη δική της ανοιχτή κατάπαυση δύο ημέρες νωρίτερα, δοκιμάζοντας τη πραγματική δέσμευση της Ρωσίας για την ειρήνη. Αλλά μετά την απάντηση της Μόσχας με μια ακόμη σειρά θανατηφόρων επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, ο Ζελένσκι απείλησε να «ανταποδώσει συμμετρικά».

Η Ρωσία, με τη σειρά της, υποσχέθηκε να πλήξει το κέντρο του Κιέβου αν η Ουκρανία στοχεύσει τις γιορτές. Τελικά και οι δύο πλευρές συμφώνησαν «στο παρά πέντε» στην πρόταση για τριήμερη εκεχειρία που πρότεινε ο Ντόναλντ Τράμπα το βράδυ της Παρασκευής.

Παρ’ όλα αυτά, σε μια προσπάθεια να προστατέψει την πρωτεύουσα, το Κρεμλίνο φέρεται να έχει ανακατευθύνει προς τη Μόσχα περισσότερες από 40 εγκαταστάσεις αεράμυνας, αφήνοντας άλλες περιοχές της Ρωσίας πιο εκτεθειμένες, κάτι που η Ουκρανία μπορεί να εκμεταλλευτεί.

Αλλά ακόμα κι αν οι εκδηλώσεις της Ημέρας Νίκης στη Ρωσία προχωρήσουν χωρίς προβλήματα, η Ουκρανία μπορεί ήδη να έχει πετύχει εν μέρει τον στόχο της: να διαταράξει τις ζωές των συνηθισμένων Ρώσων με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν να αμφισβητούν τις προτεραιότητες της ηγεσίας τους.

«Ο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς είχε την ιδέα να το γιορτάσουμε (την Ημέρα Νίκης) με μεγαλοπρέπεια», είπε ένας άλλος Μοσχοβίτης στο Sotavision σε μια σπάνια δημόσια κριτική του Ρώσου προέδρου. «Αλλά κάτι πήγε στραβά. Ίσως κάτι πρέπει να διορθωθεί στην καρδιά του», πρόσθεσε.

Πηγή: protothema.gr