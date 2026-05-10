Ουγγαρία: O ξέφρενος χορός του υπουργού Υγείας που έγινε viral μετά την ορκωμοσία Μάγιαρ (βίντεο)

Ο Ζολτ Χεγκεντούς μπορεί να είναι ο νέος υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, όμως τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: τον ξέφρενο χορό του στα σκαλιά του ουγγρικού Κοινοβουλίου, αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ.

Βίντεο με τον Χεγκεντούς να χορεύει μπροστά σε πλήθος υποστηρικτών του κόμματος Τίσα πλημμύρισαν τα social media, μετατρέποντάς τον σε viral φαινόμενο μέσα σε λίγες ώρες. Διεθνή μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη σκηνή «ιστορική» και «σπάνια για τα πολιτικά δεδομένα της Ευρώπης», καθώς ο Ούγγρος πολιτικός εμφανίστηκε να πανηγυρίζει με έντονο ενθουσιασμό τη σαρωτική νίκη που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Χεγκεντούς δεν προέρχεται από τον παραδοσιακό κομματικό μηχανισμό. Είναι ορθοπεδικός χειρουργός, με πολυετή εμπειρία στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, και τα προηγούμενα χρόνια είχε αναδειχθεί σε μία από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ της μεταρρύθμισης του ουγγρικού συστήματος υγείας. Συμμετείχε ενεργά σε καμπάνιες κατά της διαφθοράς στον χώρο της υγείας και υπέρ της κατάργησης των «φακέλων» στα νοσοκομεία.

Η εικόνα του να χορεύει μπροστά από το Κοινοβούλιο της Βουδαπέστης έγινε σύμβολο της πολιτικής αλλαγής στην Ουγγαρία. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο YouTube, στο Instagram και σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, ο Χεγκεντούς εμφανίζεται να παρασύρει το πλήθος σε πανηγυρικό κλίμα, την ώρα που χιλιάδες πολίτες γιόρταζαν τη νίκη του κόμματος Τίσα.

Η νίκη του Μάγιαρ θεωρείται πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη, καθώς σηματοδότησε το τέλος της εποχής Όρμπαν και την επιστροφή της Ουγγαρίας σε πιο φιλοευρωπαϊκή γραμμή, σύμφωνα με αναλυτές και διεθνή μέσα.

