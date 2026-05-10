Ποιοι… πλούτισαν γνωρίζοντας από πριν τις ανακοινώσεις Τραμπ

Πλέον δεν είναι απλώς σύμπτωση, αλλά κάτι παραπάνω από υποψία: Την παραμονή σημαντικών ανακοινώσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν ορισμένοι traders στοιχημάτισαν μεγάλα ποσά στην πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου και έβγαλαν δισεκατομμύρια δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά ήδη τέσσερις ύποπτες συναλλαγές συνολικού ύψους 2,6 δισ. δολ., με το ίδιο μοτίβο: «Στοιχήματα» για την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου λίγο πριν από σημαντικές ανακοινώσεις του Τραμπ για εκεχειρία ή συμφωνία με το Ιράν και, επομένως, μια πιθανή πτώση των τιμών του πετρελαίου. Μια ανάλυση των δεδομένων της χρηματιστηριακής αγοράς από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters όμως αποκάλυψε ότι ο όγκος αυτών των ασυνήθιστα καλά τοποθετημένων συναλλαγών σε διάφορα χρηματιστήρια και παράγωγα ανήλθε σε 7 δισ. Δολάρια.

Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ICE και CME και αφορούσαν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για αργό πετρέλαιο, ντίζελ και βενζίνη. Στις ΗΠΑ, η απαγόρευση της λεγόμενης εμπιστευτικής συναλλαγής ισχύει με τον Νόμο περί Κεφαλαιαγοράς του 1934. Οι ύποπτες συναλλαγές Η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) διερευνούσε τουλάχιστον δύο ανάλογες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Οι δύο πρώτες ύποπτες συναλλαγές που τράβηξαν την προσοχή της CFTC σημειώθηκαν στις 23 Μαρτίου και στις 7 Απριλίου: Στις 23 Μαρτίου, περίπου 15 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει στο Truth Social ότι θα αναβάλει τις επικείμενες επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και στις υποδομές του Ιράν, κάποιοι traders κέρδισαν κάπου 2,2 δισ. δολ., «στοιχηματίζοντας» στην υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου.

Όντως, η τιμή μειώθηκε στη συνέχεια έως και 15%. Ανάλογη συναλλαγή έγινε στις 7 Απριλίου: Λίγο πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός, εκτελέστηκαν εντολές πώλησης συνολικού ύψους 2,12 δισ. δολ. – σε μια εποχή που ο όγκος συναλλαγών είναι συνήθως χαμηλός. Το ABC News εντόπισε δύο ακόμη ύποπτες συναλλαγές που φέρεται να εξετάζονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης: Στις 17 Απριλίου, περίπου 15 λεπτά πριν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί ανακοινώσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κάποιοι traders έπαιξαν στοιχήματα συνολικού ύψους 760 εκατ. δολ. για μείωση της τιμής του μαύρου χρυσού. Στις 21 Απριλίου, τέλος, λίγα λεπτά πριν από μια άλλη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, παίχτηκαν επίσης στοιχήματα, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Στοιχήματα την παραμονή

Μια ανάλυση της εταιρείας προβλέψεων Polymarket από τους New York Times αποκάλυψε ότι στις 27 Φεβρουαρίου -μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν- περισσότεροι από 150 λογαριασμοί στοιχημάτισαν μεγάλα ποσά για την επικείμενη επίθεση στο Ιράν την επόμενη μέρα. Έξι λογαριασμοί πέτυχαν συνολικό κέρδος 1,2 εκατ. δολ., σύμφωνα με ανάλυση του Bubblemaps, ενός εργαλείου ανάλυσης κρυπτονομισμάτων.

Ο πρόεδρος της CFTC, Μάικλ Σέλιγκ, τόνισε σε γραπτή κατάθεσή του στο Κογκρέσο ότι ο οργανισμός θα λάβει μέτρα κατά της ανάρμοστης συμπεριφοράς. «Θέλω να το καταστήσω σαφές κατηγορηματικά: Όποιος εξαπατά, χειραγωγεί ή εμπλέκεται σε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές μας θα βρεθεί και θα τιμωρηθεί στο έπακρο». Μέχρι τώρα παραμένει ασαφές ποιοι traders βρίσκονται πίσω από αυτές τις συναλλαγές. Η Δημοκρατική γερουσιαστής, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, χαιρέτισε την έρευνα της CFTC ως ένα πρώτο βήμα.

Ωστόσο, δήλωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξετάσουν πιο προσεκτικά εάν κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμπλέκονταν σε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. «Το δικαστικό σύστημα θέλει να διευκρινίσει τώρα αν πίσω από τις συναλλαγές αυτές υπήρχαν απόρρητες πληροφορίες από το στενό περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ», σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ασυνήθιστες χρηματοοικονομικές συναλλαγές έγιναν επίσης και πριν από την επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Την προηγούμενη μέρα, οι traders είχαν αγοράσει μεγάλες ποσότητες μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου. Αυτό ήταν ασυνήθιστο επειδή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είχαν δημοσιευτεί την ίδια ημέρα, κάτι που θα ήταν πιο πιθανός λόγος για την πώληση ομολόγων. Ωστόσο, οι αγοραστές προφανώς γνώριζαν για τον επικείμενο πόλεμο.

Με τους δασμούς

Με τον πόλεμο στο Ιράν δεν ήταν η πρώτη φορά που μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ πυροδότησε μαζικές κινήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά και απέφερε στους κερδοσκόπους σημαντικά κέρδη. Δεκατρείς μήνες νωρίτερα, στις 9 Απριλίου 2025, λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ της προσωρινής παύσης των δασμών, οι κερδοσκόποι που γνώριζαν την πληροφορία είχαν στοιχηματίσει εκατομμύρια δολάρια σε ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς, χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης.

Σύμφωνα με έρευνα τότε, του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, μια επένδυση 2,14 εκατ. δολ. απέφερε κέρδος περίπου 21,4 εκατ. δολ., μετά την άνοδο των τιμών στη Wall Street. Ακόμα και τότε, δημιουργήθηκαν υποψίες ότι όσοι επωφελήθηκαν από την κίνηση είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων

Στοιχήματα για Μαδούρο

Κάποιοι κέρδισαν εκατομμύρια στοιχηματίζοντας σε γεγονότα που σχετίζονταν με την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026. Ένας λοχίας των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων που συμμετείχε στη σύλληψη του Μαδούρο κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την επιδρομή στο Καράκας για να κερδίσει πάνω από 400.000 δολ., στοιχηματίζοντας 34.000 δολ. στην εταιρεία στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν στην Polymarket.

Οι ταυτότητες όσων επωφελήθηκαν από τα στοιχήματα και τις συναλλαγές μετοχών και εμπορευμάτων παραμένουν άγνωστες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κεφαλαιαγορές είναι σε μεγάλο βαθμό ανώνυμες. «Η εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί» λέει ο Λαρς Κλον, καθηγητής Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου.

