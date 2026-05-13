Χαμένο τραγούδι του Ralph Vaughan Williams ανακαλύφθηκε μετά από 130 χρόνια,την πρώτη ηχογράφηση αναλαμβάνει η Κύπρια σοπράνο Μαριάννα Σουρή

Ένα σημαντικό μουσικό εύρημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το έργο του Βρετανού συνθέτη Ralph Vaughan Williams, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sunday Times της 10ης Μαΐου 2026, εντοπίστηκε πρόσφατα ένα μέχρι σήμερα άγνωστο τραγούδι του, γραμμένο το 1897.

Το έργο βασίζεται στο ποίημα Before the Mirror του ποιητή Algernon Charles Swinburne και βρέθηκε καταχωρημένο στη βιβλιοθήκη του Morley College, πιθανότατα από τον στενό φίλο και συνεργάτη του συνθέτη, Gustav Holst.

Το χειρόγραφο παρέμεινε ουσιαστικά ανεξερεύνητο για σχεδόν 130 χρόνια, μέχρι την τυχαία ανακάλυψή του από υπάλληλο της βιβλιοθήκης πριν από λίγες εβδομάδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αρμόδιοι ανέθεσαν την πρώτη ηχογράφηση του έργου στην Κύπρια σοπράνο Μαριάννα Σουρή, η οποία έχει συνδέσει την πορεία της με πρεμιέρες νέων έργων και με ρεπερτόριο του 20ού αιώνα.

Η καλλιτέχνιδα έχει ξεχωρίσει μέσα από συμμετοχές όπως ο ρόλος του αφηγητή στην όπερα Journey για το Tete-a-Tete Opera Festival, αλλά και το έργο Fragments of Experience για την εταιρεία Positive Note.

Η ηχογράφηση του χαμένου τραγουδιού αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον στους κύκλους της κλασικής μουσικής.

Το σχετικό δημοσίευμα της Sunday Times: https://www.thetimes.com/culture/music/article/ralph-vaughan-williams-new-composition-lark-ascending-2pjhqw8k7