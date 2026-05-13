Ζελένσκι: Έξι νεκροί από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 800 drones

Η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 800 drones στην Ουκρανία την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες επιθέσεις, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον 800 ρωσικά drones έχουν ήδη εκτοξευθεί και η επίθεση συνεχίζεται, με επιπλέον drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία στόχευσε τις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα με τις χώρες του ΝΑΤΟ.

