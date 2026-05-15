Ο Αραγτσί παραδέχτηκε την ύπαρξη ναρκών στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για «φιλικές χώρες» και προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στις διαφορές με ΗΠΑ και Ισραήλ

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των BRICS στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «δοκιμάσει» τις αντοχές του Ιράν τουλάχιστον δύο φορές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και οι ΗΠΑ πρέπει να κατανοήσουν αυτό το γεγονός. Δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μέσω στρατιωτικών ενεργειών, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό αν επιλέξουν τη διπλωματία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι το βασικότερο πρόβλημα στη διαπραγματευτική διαδικασία είναι οι αντιφατικές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν είναι η πλευρά που δέχθηκε επίθεση και ότι ενεργεί στο πλαίσιο του δικαιώματος νόμιμης άμυνας.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή για τις «φιλικές χώρες», παραδέχτηκε την ύπαρξη ναρκών, ενώ οι περιορισμοί αφορούν «εχθρικά πλοία».

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά για τις φιλικές χώρες. Οι περιορισμοί αφορούν εχθρικά πλοία. Τις τελευταίες ημέρες πολλά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ναυτικών μας δυνάμεων και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί. Η μόνη λύση είναι ο πλήρης τερματισμός του επιθετικού πολέμου», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα Στενά πρέπει να συντονίζονται με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις λόγω ναρκών και άλλων εμποδίων που υπάρχουν στην περιοχή. «Θα τα συνοδεύουμε, όπως κάναμε με αρκετά ινδικά πλοία. Η ασφαλής ναυσιπλοΐα είναι πολιτική μας», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Αραγτσί υπογράμμισε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας αυτό το στοιχείο ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια. «Δεν εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε κάθε διπλωματική προσπάθεια», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να τηρεί την κατάπαυση του πυρός, παρά την εύθραυστη φύση της, προκειμένου να δοθεί χώρος στη διπλωματία. «Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν αν η άλλη πλευρά είναι σοβαρή. Το πυρηνικό μας πρόγραμμα είναι ειρηνικό και είμαστε έτοιμοι να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά μια μόνιμη λύση δεν είναι δυνατή χωρίς το τέλος της επιθετικότητας», κατέληξε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: protothema.gr

