«Ήπια διπλωματία με αγκάθια» – Πώς αποτιμάται η σύνοδος Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Επίδειξη ήπιας διπλωματίας χαρακτηρίζεται η πρώτη σε μία δεκαετία συνάντηση κορυφής Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θερμό κλίμα, χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα, αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το «σχεδόν άριστα» με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

President Trump: I can say is that was a great success.



«Κλείσαμε εξαιρετικές συμφωνίες, σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα για τα οποία θα ακούσετε», είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο και ότι σύντομα θα λάβει απόφαση.

Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας επίσης ότι ήταν σύμφωνος με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν για 20 χρόνια, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει μια «πραγματική» δέσμευση από την Τεχεράνη.

Συναίνεση διαφάνηκε στις επίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την «απελυθέρωση» των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Κίνα δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως, ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του, πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα της Ταϊβάν, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση.

Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε πως η αμερικανική θέση για την Ταιβάν παραμένει αμετάβλητη και πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν την Ταϊπέι με νέα οπλικά συστήματα, ενώ ποειδοποίησε, ωστόσο την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της.

Σε ό,τι αφορά στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ο Κινέζος πρόεδρος συμφώνησε να αγοράσει 200 ​​αεροσκάφη Boeing, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τα 500 που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ στο παρελθόν.

Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για προσέγγιση στα θέματα υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ασαφές παραμένει και τι θα συμβεί με την εύθραυστη «εμπορική εκεχειρία» που επιτεύχθηκε μετά τον πόλεμο των δασμών του περασμένου έτους, με τον Τραμπ ερωτηθείς σχετικά, να λέει πως δεν συζήτησαν με τον Πρόεδρο Σι για τους δασμούς.

Ωστόσο o Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ξενάγησε τον Ντόναλντ Τραμπ στο άβατο του Ζονγκνανχάι, την επίσημη κατοικία του και έδρα της ηγεσίας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, χώρος που συγκρίνεται με τον Λευκό Οίκο ή το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος ο Σι επέστησε την προσοχή στην τοποθεσία την Παρασκευή, λέγοντας ότι την επέλεξε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία του Τραμπ στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα το 2017.

«Μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, εμείς (το κομμουνιστικό κόμμα) βρισκόμαστε εδώ, συμπεριλαμβανομένων των Κινέζων ηγετών: Μάο Τσε Τουνγκ, Τσου Εν Λάι, Ντενγκ Σιαοπίνγκ, Τζιανγκ Ζεμίν, Χου Τζιντάο και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Σι.ε τον Xi να επισημαίνει την ηλικία διαφόρων δέντρων στο συγκρότημα – συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου δέντρου που είπε ότι ήταν περίπου 490 ετών. «Σε άλλα μέρη αυτού του συγκροτήματος, υπάρχουν δέντρα που έχουν ζήσει πάνω από 1.000 χρόνια», είπε ο Σι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, που προστέθηκε την τελευταία στιγμή στο ταξίδι, άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να εγκρίνει τις πωλήσεις των λιγότερο προηγμένων τσιπ της στην Κίνα. Ωστόσο, η Κίνα έχει καθυστερήσει τις αγορές εν μέρει λόγω της προτίμησής της να υποστηρίξει τους δικούς της κατασκευαστές τσιπ.

Η Tesla, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ ταξίδεψε επίσης στο Πεκίνο, χάνει έδαφος εντός της Κίνας και σε μεγάλο μέρος του κόσμου από την κινεζική ανταγωνίστρια ηλεκτρικών οχημάτων BYD. Σύμφωνα με την Counterpoint Research, το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla στην Κίνα μειώθηκε στο 10% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 14% ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, η κινεζικής κατασκευής τσάντα που κρατούσε ο ανήλικος γιος του, έκλεψε τις εντυπώσεις.

«Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, βλέπει την εταιρεία του να αμφισβητείται από Κινέζους κατασκευαστές smartphone όπως η Huawei και η Xiaomi. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι το θέμα των δασμών δεν τέθηκε καν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών του με τον Σι», σύμφωνα με σχόλιο του CNN.

Πηγή: ΕΡΤ