Στήριξη ανάπτυξης Τρόζενας από Ισραηλινό επενδυτή εξέφρασαν κοινότητες της περιοχής

Τη στήριξη τους στην ανάπτυξη της Τρόζενας, από ξένο επενδυτή, στη βάση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τις περιοχές Natura 2000, εξέφρασαν κοινοτάρχες του συμπλέγματος κρασοχωριών της Λεμεσού, κάνοντας λόγο για ένα έργο που θα δώσει πνοή στον εγκαταλελειμμένο για χρόνια οικισμό.

Η διάσκεψη Τύπου πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Τρίτης, στην κοινότητα Άρσους, στην παρουσία κοινοταρχών της περιοχής, της οικογένειας του επενδυτή καθώς και πολιτών που πούλησαν την περιουσία τους στην Τρόζενα, με αφορμή τις αναφορές σε παράνομες επεμβάσεις και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Άρσους, Γιαννάκης Γιαννάκη, η Τρόζενα «είναι μια αφορμή και ένα κλασικό παράδειγμα για να δείξουμε την αδιαφορία του κράτους και την εγκατάλειψη στην οποίαν έχει περιέλθει η περιοχή μας», σημειώνοντας ότι ο οικισμός ερήμωσε κατά τη δεκαετία του 80’, λόγω της απουσίας υποδομών, όπως η ηλεκτροδότηση.

«Ως κοινοτικό συμβούλιο είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε ανάπτυξη γίνει στην περιοχή μας, σε οποιαδήποτε κοινότητα, από οπουδήποτε και αν προέρχεται», είπε και πρόσθεσε ότι «η ανάπτυξη στην Τρόζενα και ιδιαίτερα για την κοινότητα Άρσους αλλά και τα γειτονικά χωριά, θα είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει αφάνταστα στο να βγούμε από την απομόνωση, θα δημιουργηθεί ζωή στην περιοχή μας και οικονομική ανάπτυξη».

Ο κ. Γιαννάκη απέδωσε σε προεκλογικές σκοπιμότητες τις αντιδράσεις που υπάρχουν και υποστήριξε ότι «κάνουν μέγιστο κακό στον τόπο όλοι αυτοί που γράφουν καθημερινά στα ΜΚΔ και για την ανάπτυξη του τόπου και του πολιτισμού αλλά και από πλευράς εθνικού ζητήματος».

Οι διαστάσεις που πήρε το θέμα της Τρόζενας, συνέχισε, έδωσε αφορμή σε Τουρκικά και Τ/κ ΜΜΕ να δημοσιεύουν ότι πουλήθηκε Τ/κ οικισμός για να γίνει «Εβραϊκό γκέτο», ανέφερε και σημείωσε ότι η Τρόζενα ήταν πάντα Ε/κ οικισμός, σε αντίθεση με τον γειτονικό οικισμό της Γεροβάσας, που ήταν αμιγώς Τουρκοκυπριακός.

Επέκρινε, εξάλλου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και περιβαλλοντικά κινήματα και κόμματα που στήριξαν την μετατροπή της περιοχής σε ζώνη προστασίας Natura 2000, χωρίς προηγουμένως να διαβουλευθούν με τους ιδιοκτήτες, οι απόγονοι των οποίων «ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν από το κράτος να πουλήσουν την περιουσία τους στον επενδυτή».

Απάντησε επίσης στην «κακόγουστη φήμη ότι κάποιοι παρεμποδίστηκαν να μπουν στην Τρόζενα» λέγοντας ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κάλεσε όλους όσοι έχουν στοιχεία να τα παραθέσουν. «Εμείς είμαστε κάθετοι και αυστηροί. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν, είτε επενδυτή, είτε ιδιοκτήτη, είτε οποιονδήποτε άλλο να απαγορεύσει την είσοδο, καθώς είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι πολίτες και επισκέπτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση», συμπλήρωσε.

Τόνισε, επίσης, ότι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου δεν έχει περιέλθει στα χέρια του επενδυτή, «αλλά έχει συντηρηθεί με έξοδα του ιδίου» και υπέδειξε πως ο επενδυτής προτίθεται να παραχωρήσει στην εκκλησία ένα κομμάτι του χώρου στάθμευσης που του ανήκει.

Ο κοινοτάρχης Άρσους ανέφερε επίσης ότι η ανάπτυξη σέβεται τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής, πως έχουν τοποθετηθεί ξύλινα κουτιά σε δέντρα για τα πουλιά και ο επενδυτής θα εξοπλίσει το χώρο με πυροσβεστικό όχημα για ολόχρονη προστασία από ενδεχόμενο φωτιάς.

Σε ερώτηση κατά πόσο έχουν γίνει έργα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ο κοινοτάρχης Άρσους δήλωσε ότι «τα κοινοτικά συμβούλια δεν είναι αρμόδια να εντοπίζουν παρανομίες αυτού του είδους, αλλά είναι ευθύνη του ΕΟΑ και του Τμήματος Περιβάλλοντος»

«Εκείνο που βλέπω εγώ δεν είναι παραβίαση του περιβάλλοντος, αλλά ότι έχει ομορφύνει ο τόπος. Έχει καθαριστεί η Τρόζενα που είχε καταντήσει σκουπιδότοπος και σήμερα είναι ένας παράδεισος με φυτά, δέντρα, παγκάκια, ξερολιθιές και κιόσκια» είπε και σημείωσε ότι «αν υπάρχουν παρανομίες που μπορούν να διορθωθούν, αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων».

Ο κ. Γιαννάκη υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι τα κοινοτικά συμβούλια της περιοχής θα αντιδράσουν συλλογικά στο πλαίσιο της νομιμότητας «για να αναγκάσουμε το κράτος να δει και την άλλη όψη του νομίσματος».

Τη στήριξη τους σε κάθε ανάπτυξη στην περιοχή, η οποία γίνεται στο πλαίσιο της νομιμότητας εξέφρασαν, σε σύντομες τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος, κοινοτάρχης Πάχνας, Ανδρέας Σάββα και εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, ο κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του, ο 72χρονος επενδυτής Ουριέλ Κέρτις, ανέφερε ότι έχει ερωτευθεί την περιοχή και αποφάσισε να επενδύσει «όπως κάνουν χιλιάδες άλλοι ξένοι» και σημείωσε ότι το όνειρο του είναι να δημιουργήσει ένα πανέμορφο χωριό στο οποίο όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι.

Έκανε λόγο για γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην εξέταση των 11 αιτήσεων του που ξεκίνησαν να κατατίθενται πριν από τρία χρόνια και για απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης από τους αρμοδίους.

«Αγόρασα τη γη πριν από τρία χρόνια και είναι εκεί και χάνω χρήματα. Έχασα 300 χιλιάδες ευρώ σε τόκους τα τρία αυτά χρόνια και κανείς δεν ανταποκρίνεται» είπε και πρόσθεσε ότι «είναι μια επένδυση ρίσκου αλλά αν χάσω γνωρίζω πώς να το διαχειριστώ».

ΚΥΠΕ