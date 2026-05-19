Ένα βήμα πιο κοντά σε απευθείας πτήσεις Κύπρου-Ινδίας

Η έναρξη διαβουλεύσεων για απευθείας πτήσεις προς την Κύπρο θα είναι στα βασικά θέματα συζήτησης του ταξιδιού του στην Ινδία, στην οποία μεταβαίνει αύριο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό στην παρουσίαση της νέας αναπτυξιακής τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας.

«Πρόκειται για μια τεράστια αγορά ενός δισεκατομμυρίου πληθυσμού την οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε και ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τις δύο μέρες που θα είμαι στη Μουμπάι και στο Νέο Δελχί αφορά τον κυπριακό τουρισμό και την προσέλκυση τουριστών από την Ινδία», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι ο ξεκάθαρος στόχος της Κυβέρνησης συνοψίζεται στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί στρατηγικό εταίρο και προσεγγίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που του παρουσίασε κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υφυπουργός Τουρισμού, οι μειώσεις στις αφίξεις στην Κύπρο είναι 6,5% και διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση είναι εδώ «για να στηρίξουμε όπως χρειάζεται».

«Η πραγματική ανάπτυξη έρχεται όταν κράτος, τοπικές Αρχές, επιχειρηματικός κόσμος και κοινωνία λειτουργούν με κοινό όραμα και κοινή κατεύθυνση, πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι η τουριστική ανάπτυξη, η προσέλκυση τουρισμού, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συνολική πορεία μιας χώρας. «Συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα της χώρας, με την αξιοπιστία της χώρας μας, με την εξωτερική μας πολιτική, με την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις, να καινοτομούμε, να μεταρρυθμίζουμε τη χώρα μας και να προχωρούμε με σχέδιο και να αντιμετωπίζουμε τις πράσινες και ψηφιακές προκλήσεις», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι «τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής μας είναι εδώ, τα βιώνουμε και είμαι σίγουρος ότι το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο».

Αναφερόμενος στη νέα αναπτυξιακή τουριστική στρατηγική του Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας, «πρωτοπορεί και ελπίζω να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και άλλοι Δήμοι γιατί αυτό που παρουσιάζεται σήμερα είναι η ανταπόκριση ενός Δήμου στις νέες προκλήσεις, στην ανάγκη να δείξουμε πόσο ξεχωριστό είναι το τουριστικό μας προϊόν και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, η νέα αναπτυξιακή τουριστική στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων εκ μέρους του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας: ότι επενδύει, με όραμα και σχέδιο, σε μια νέα εποχή για τον τόπο».

Σ’ έναν προορισμό πολυδιάστατο, βιώσιμο και ποιοτικό», και «που δεν περιορίζεται μόνο στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» αλλά αναδεικνύει εμπειρίες, συναισθήματα και αυθεντικές ιστορίες ζωής», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου brand και μιας διακριτής ταυτότητας για την περιοχή, αποτελούν, ενδεχομένως, τα πιο ουσιαστικά συστατικά για την προώθηση ενός τουριστικού προορισμού».

Εξάλλου, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος είπε ότι ο στόχος είναι φιλόδοξος και ξεκάθαρος και είναι «να καταστεί ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ο σημαντικότερος τουριστικός προορισμός της Κύπρου και ένας προορισμός διεθνούς κύρους».

«Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τη φήμη του Πρωταρά σε ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου», πρόσθεσε.

«Ο Πρωταράς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου, με παραλίες διεθνούς αναγνώρισης με 18 Γαλάζιες Σημαίες, με το Fig Tree Bay να αποτελεί τη μοναδική κυπριακή παραλία ανάμεσα στις 19 καλύτερες της Ευρώπης σύμφωνα με το TripAdvisor, με φυσική ομορφιά, με υψηλή επισκεψιμότητα και με ισχυρή θέση στον τουριστικό χάρτη», ανέφερε.

Είπε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι η νέα στρατηγική έρχεται να εμπλουτίσει αυτή την ήδη ισχυρή ταυτότητα με την παράδοση, τα πολιτιστικά μνημεία, τη γαστρονομία, την ιστορία, τη γεωργική παραγωγή, τις βιωματικές εμπειρίες, τον καταδυτικό τουρισμό, τα εκκλησιαστικά μνημεία και τα αρχαιολογικά σημεία που μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.

Ο κ. Νικολέττος είπε ότι «η ουσία της ενιαίας τουριστικής μας ταυτότητας είναι να αντιλαμβανόμαστε τον Δήμο μας ως έναν ενιαίο προορισμό, πλούσιο σε εμπειρίες και νοήματα. Έναν προορισμό που προσφέρει θάλασσα, ήλιο και φιλοξενία, καθώς και πολιτισμό, ιστορία, φύση, γεύσεις, αθλητισμό, αυθεντικές διαδρομές και ανθρώπινη ζεστασιά».

"Η σημερινή δράση αποτελεί, επίσης, ένα ζωντανό παράδειγμα της νέας εποχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αποδεικνύει ότι οι νέοι Δήμοι μπορούν να σχεδιάζουν, να συνεργάζονται, να κινητοποιούν δυνάμεις, να ενώνουν κοινότητες και να παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα", κατέληξε.

KΥΠΕ