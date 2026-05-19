Tο Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας καλεί σε ψήφο στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Tο Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας αποφάσισε να στηρίξει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και να καλέσει τους πολίτες να το ψηφίσουν την Κυριακή.

Σε ανακοίνωση Τύπου αναφέρει ότι εδώ και περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αποτελεί μια συνεπή και σταθερή φωνή υπεράσπισης της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των δημοκρατικών θεσμών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση Τύπου του Κινήματος Κοινωνικής Οικολογίας.

Προσθέτει επίσης ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών «αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πολιτικούς χώρους της Κύπρου που ουδέποτε συνδέθηκαν με σκάνδαλα ή φαινόμενα διαφθοράς». «Σε μια περίοδο όπου η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και ήθος στη δημόσια ζωή, αυτή η πορεία αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο αξιοπιστίας», συμπληρώνει.

ΚΥΠΕ