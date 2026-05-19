ΝΑΤΟ: Aνοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής στο Στενό του Ορμούζ - «Πολιτική απόφαση» λέει ο ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Aλέξους Γκρίνκιουιτς, δήλωσε την Τρίτη ότι μια πιθανή αποστολή της στρατιωτικής συμμαχίας στο Στενό του Ορμούζ θα ήταν μια πολιτική απόφαση.

«Οι συνθήκες υπό τις οποίες το ΝΑΤΟ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει στο Στενό του Ορμούζ είναι τελικά μια πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Γκρίνκιουιτς, μιλώντας στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων από χώρες του ΝΑΤΟ.

Είπε επίσης ότι μια απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία, ή συνολικά 5.000 στρατιώτες, από την Ευρώπη δεν θα υπονομεύσει τα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας στην περιοχή.

Ο Γκρίνκιουιτς πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα στην Ευρώπη με συνεχή υποστήριξη από τις δυνατότητες των ΗΠΑ, οι οποίες προσαρμόζονται.

«Καθώς ο ευρωπαϊκός πυλώνας της συμμαχίας ενισχύεται, αυτό επιτρέπει στις ΗΠΑ να μειώσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και να περιοριστούν στην παροχή μόνο εκείνων των κρίσιμων δυνατοτήτων που οι σύμμαχοι δεν μπορούν ακόμη να παράσχουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να δώσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα, αλλά ότι θα ήταν μια «συνεχιζόμενη διαδικασία για αρκετά χρόνια».

