Πρώτο βήμα για πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ μετά την ψηφοφορία στην Κνέσετ

Η Κνέσετ έκανε σήμερα το πρώτο θεσμικό βήμα προς πρόωρες εκλογές, εγκρίνοντας σε προκαταρκτική ανάγνωση την πρόταση διάλυσης της 25ης σύνθεσής της, την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος της κυβερνητικής συμμαχίας, Οφίρ Κατς, μαζί με αρχηγούς κομμάτων της πλειοψηφίας. Η πρόταση πέρασε με 110 ψήφους υπέρ, χωρίς ενστάσεις ή αποχές, και οδηγείται τώρα στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπου θα καθοριστεί και η ημερομηνία των εκλογών.

Θεσμικά, η κίνηση είναι πρόωρη, καθώς η 26η Κνέσετ επρόκειτο κανονικά να εκλεγεί στα τέλη Οκτωβρίου. Πολιτικά, όμως, δεν αιφνιδίασε, καθώς η Κυβέρνηση Νετανιάχου έχει παγιδευτεί στο αδιέξοδο του μείζονος εσωτερικού ζητήματος, της στράτευσης των υπερορθόδοξων. Τα δύο κόμματά τους που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση απαιτούν ρύθμιση που θα διατηρεί ουσιαστικά την εξαίρεση των σπουδαστών των ιεροδιδασκαλείων, των γεσίβα, ενώ βουλευτές ακόμη και του Λικούντ αντιδρούν, επικαλούμενοι τις ανάγκες του ισραηλινού στρατού και την πίεση στους εφέδρους.

Η πρωτοβουλία της συμμαχίας ήταν κίνηση περιορισμού της ζημιάς. Μετά την εντολή του ηγέτη ενός από τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα προς τους μηχανισμούς του κόμματός του να εργαστούν για διάλυση της Κνέσετ, καθώς και τη δήλωσή του ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στον Νετανιάχου, το πρωθυπουργικό περιβάλλον υπέβαλε την πρόταση προσπαθώντας να δείξει ότι η υπόλοιπη κυβέρνηση διατηρεί τον έλεγχο του πώς και, κυρίως, του πότε θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές.

Παράλληλα, το Λικούντ προσπαθεί ακόμη να βρει τρόπο να αποφύγει την τελική ρήξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ, ο γραμματέας της κυβέρνησης, Γιόσι Φουξ, και ο Οφίρ Κατς επικοινώνησαν με υπουργούς και βουλευτές για να διαπιστώσουν αν μπορεί να συγκεντρωθεί πλειοψηφία υπέρ μιας νέας εκδοχής του νόμου για τη στράτευση των υπερορθόδοξων.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο ίδιο το κυβερνών κόμμα, το Λικούντ, υπάρχουν βουλευτές που δεν θέλουν να στηρίξουν έναν νόμο, ο οποίος θα εμφανιστεί ως διατήρηση μαζικών εξαιρέσεων από τη θητεία, ιδίως τώρα που ο πόλεμος έχει αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες του ισραηλινού στρατού σε προσωπικό.

Το επόμενο στάδιο είναι κρίσιμο: επιτροπή, πρώτη, δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Στην τελική ψηφοφορία απαιτούνται τουλάχιστον 61 βουλευτές και σαφής ημερομηνία εκλογών.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ως πιθανές ημερομηνίες έχουν αναφερθεί η 1η και η 15η Σεπτεμβρίου, που εξυπηρετούν περισσότερο τα υπερορθόδοξα κόμματα, αλλά και ο Οκτώβριος, που προτιμούν κύκλοι του Λικούντ και της Δεξιάς. Αν δεν βρεθεί συμβιβασμός για τη στράτευση, το Ισραήλ μπαίνει ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Αν βρεθεί, η διάλυση της Κνέσετ μπορεί ακόμη και να παγώσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ