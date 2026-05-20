ΑΚΕΛ για δήλωση Φοίβου Κυπριανού: «Είτε μαυροντυμένοι με κουκούλες, είτε με καλοντυμένοι με γραβάτες, οι φασίστες δεν αλλάζουν»

«Η δήλωση υποψήφιου του ΕΛΑΜ ότι θα προτείνουν τη συγκρότηση κρατικού σώματος για να παρακολουθεί το ΑΚΕΛ κι άλλες δυνάμεις δεν προκαλεί έκπληξη. Πλέον δεν μπορούν να συγκρατιούνται και να κρύβονται άλλο. Διακηρύσσουν ανοικτά ότι έχουν στο στόχαστρο τη δημοκρατία, την Αριστερά, κάθε διαφορετική φωνή» αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του υποψήφιου βουλευτή Λευκωσίας του ΕΛΑΜ, Φοίβου Κυπριανού.

Το ΑΚΕΛ προσθέτει ότι «δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η απειλή αυτή έρχεται την ίδια στιγμή με τις συνεχιζόμενες χυδαίες επιθέσεις του αρχηγού τους στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια»

Διαβάστε επίσης:

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι όλα αυτά επιβεβαιώνουν εκείνα για τα οποία επί χρόνια προειδοποιούσε. «Είτε μαυροντυμένοι με κουκούλες, είτε με καλοντυμένοι με γραβάτες, οι φασίστες δεν αλλάζουν. Συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία και δηλητήριο για την κοινωνία. Η ακροδεξιά άλλωστε εγκλημάτησε σε αυτό τον τόπο και είναι συνώνυμη με την προδοσία και την καταστροφή. Για αυτό η θέση της είναι στην απομόνωση κι όχι στις καρέκλες της βουλής και της εξουσίας» προσθέτει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η άρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΕΛΑΜ «ισοδυναμεί με άνοιγμα της κερκόπορτας στον φασισμό» και προσθέτει ότι «η Ιστορία δεν θα συγχωρέσει όσους παίζουν τέτοια παιχνίδια».

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ διαμηνύει ότι οι απειλές του ΕΛΑΜ «δεν πιάνουν στην Αριστερά και στον κόσμο της», τονίζοντας ότι «ισχυρό ΑΚΕΛ, ισχυρή Αριστερά ήταν και θα είναι η απάντηση που φοβούνται τα φασιστοειδή».