Κλείνει για τέσσερις μήνες οδός στο κέντρο της Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στο Β’ τμήμα της οδού Ορφέως, από τη συμβολή της με την οδό Δημητσάνης μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ν. Μυλωνά, στο πλαίσιο του Έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Αντιπλημμυρικά έργα με την κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.
  • Κατασκευή ενιαίων πεζοδρομίων βάσει σύγχρονων απαιτήσεων προσβασιμότητας.
  • Ανακατασκευή του οδοστρώματος.
  • Διαμόρφωση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και βελτίωση της οδικής σήμανσης.
  • Διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης.
  • Αναβάθμιση των υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 21 Μαΐου 2026. Η οδός Ορφέως θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση για περίοδο περίπου τεσσάρων μηνών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας, όπως αυτές υποδεικνύονται στον συνημμένο χάρτη.

Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του αναφορικά με την προσωρινή ταλαιπωρία που θα προκληθεί.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU)

 

