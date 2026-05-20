Σεισμός νότια της Κύπρου έγινε αισθητός σε περιοχές του νησιού

«Κάθε Πεταλιά και Μια Ευχή»: Μεγάλη Επιτυχία για την 10η Ποδηλασία Αγάπης 2026 του Ιδρύματος Πάνος Ευριπίδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία και έντονη συγκινησιακή φόρτιση πραγματοποιήθηκε η 10η Ποδηλασία Αγάπης 2026, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Πάνος Ευριπίδου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, και με την Ποδηλατική Ομάδα Δήμου Λεμεσού εις μνήμην των αδελφών Πάνου και Κρίστιαν Ευριπίδου, οι οποίοι γεννήθηκαν πρόωρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 100 ποδηλάτες, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης, ελπίδας και στήριξης προς τα πρόωρα βρέφη και τις οικογένειές τους.

Υπό το σύνθημα «Κάθε Πεταλιά και Μια Ευχή», οι συμμετέχοντες ποδηλάτησαν συμβολικά για κάθε πρόωρο βρέφος που δίνει τη δική του μάχη στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα και υγιές στο σπίτι του.

Το Ίδρυμα Πάνος Ευριπίδου συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή του για τη στήριξη παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα και αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την πρόωρη γέννηση. Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει προσφέρει στήριξη σε 241 παιδιά σε ολόκληρη την Κύπρο, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα υγείας, ενώ η συνολική οικονομική στήριξη για θεραπείες ξεπερνά τις €456.000

Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το Ίδρυμα παραμένει αφοσιωμένο στο έργο του, μετατρέποντας κάθε εισφορά σε πράξη αγάπης και ουσιαστικής στήριξης, προσφέροντας στα πρόωρα παιδιά και τις οικογένειές τους ελπίδα, φροντίδα και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Πάνος Ευριπίδου, κ. Μάρλο Ευριπίδου, ανέφερε: «Εκ μέρους του Ιδρύματος Πάνος Ευριπίδου, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους ποδηλάτες, τους παρευρισκόμενους και όσους στήριξαν με οποιονδήποτε τρόπο την προσπάθειά μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στους χορηγούς και υποστηρικτές μας, καθώς χωρίς τη δική τους πολύτιμη συμβολή η διοργάνωση της εκδήλωσης δεν θα ήταν εφικτή.»

