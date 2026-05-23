Ο Τραμπ παρέμεινε για το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον - Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν

O Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων»

Στην Ουάσιγκτον παρέμεινε για το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ ανατρέποντας τη συνήθεια να φεύγει για το εξοχικό του στη Φλόριντα, γεγονός που ερμηνεύεται ως σημαντικό γεγονός για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων». «Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. «Οποιαδήποτε απαίτηση το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του στις ΗΠΑ είναι αβάσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Πηγή: cnn.gr

