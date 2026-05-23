Βουλευτικές: Κάλπες σε Ελλάδα, Βρετανία και Βέλγιο για τους Κύπριους που ζουν στο εξωτερικό - Πόσοι έχουν εγγραφεί και πού θα ψηφίσουν

Περισσότεροι από 6.400 Κύπριοι ψηφοφόροι που διαμένουν σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο έχουν εγγραφεί για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με κάλπες να στήνονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Συνολικά 4306 ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί προκειμένου να ψηφίσουν στην Ελλάδα για τις κυπριακές βουλευτικές εκλογές της 24 Μαΐου.

Στην Ελλάδα θα στηθούν δύο εκλογικά τμήματα, ένα στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και ένα στο Β’ Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Στο εκλογικό κέντρο της Αθήνα θα ψηφίσουν 2905 ψηφοφόροι ενώ θα στηθούν πέντε κάλπες. Συγκεκριμένα οι κάλπες θα είναι οι ακόλουθες: κάλπη Α, Λευκωσία (574), κάλπη Β, Λευκωσία - Κερύνεια (569), κάλπη Γ, Αμμόχωστος (607), κάλπη Δ, Λεμεσός (593), κάλπη Ε, Λάρνακα - Πάφος (562).

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη έχουν εγγραφεί 1401 ψηφοφόροι ενώ στο εκλογικό κέντρο θα στηθούν τρεις κάλπες. Συγκεκριμένα οι κάλπες θα είναι οι ακόλουθες: κάλπη Στ, Λευκωσία (445), κάλπη Ζ, Κερύνεια, Λάρνακα, Πάφος (412), κάλπη Η, Αμμόχωστος, Λεμεσός (544)

Σημειώνεται ότι οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, εκτός αν υπάρξει η ανάγκη για παράταση της διαδικασίας. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 13:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει διάλειμμα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι κάλπες θα σφραγιστούν και θα ανοίξουν αργότερα για να γίνει επιτόπια καταμέτρηση των ψήφων όπως ορίζει η διαδικασία. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών στη Λευκωσία, το οποίο και θα τα δημοσιοποιήσει.

Δυο εκλογικά τμήματα και 1.614 εγγραφέντες ψηφοφόροι στο ΗΒ για κυπριακές βουλευτικές εκλογές

Συνολικά 1.614 ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Συνολικά έχουν οριστεί δύο εκλογικά τμήματα. Στο καθένα από αυτά θα στηθούν δύο κάλπες.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 4 το απόγευμα, εκτός αν υπάρξει η ανάγκη για παράταση της διαδικασίας. Από τις 12 μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι, θα γίνει διάλειμμα.

Το πρώτο εκλογικό τμήμα βρίσκεται στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία στο κέντρο του Λονδίνου (13 St. James’s Square, SW1Y 4LB), όπου έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 921 ψηφοφόροι. Στην μια κάλπη (κάλπη 9) θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις επαρχίες Λευκωσίας (456) και Κερύνειας (45). Στην άλλη (κάλπη 10) θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τέσσερις επαρχίες: Αμμόχωστος (170), Λάρνακα (73), Λεμεσός (124), Πάφος (53).

Το δεύτερο εκλογικό τμήμα βρίσκεται στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο βόρειο Λονδίνο (Earlham Grove, Wood Green, N22 5HJ ). Συνολικά έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν 693 ψηφοφόροι. Πιο συγκεκριμένα, στην μια κάλπη (κάλπη 11) θα ψηφίσουν οι εκλογείς για δυο επαρχίες, Αμμοχώστου (169) και Λευκωσίας (162). Στην άλλη κάλπη (κάλπη 12) θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τέσσερις επαρχίες: Κερύνεια (35), Λάρνακα (176), Λεμεσός (103), Πάφος (48).

Συνολικά 581 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι για κυπριακές βουλευτικές εκλογές στις Βρυξέλλες

Συνολικά 581 ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί και θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για τις κυπριακές βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 24 Μαΐου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που δόθηκαν το Σάββατο. Η μία και μοναδική κάλπη στο Βέλγιο αναμένεται να ανοίξει στις 8 το πρωί τοπική ώρα και θα κλείσει στις 5 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 το μεσημέρι.

Το εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Avenue de Cortenbergh 61, 1000 Βρυξέλλες).

Από τους 581 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, 279 ανήκουν στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, 112 στην Αμμόχωστο, 78 στη Λεμεσό, 43 στη Λάρνακα, 34 στην Πάφο και 35 στην Κερύνεια.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, οι κάλπες θα σφραγιστούν και θα πραγματοποιηθεί επιτόπια καταμέτρηση των ψήφων. Κατόπιν, τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών στη Λευκωσία, το οποίο και θα προβεί στη δημοσιοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ