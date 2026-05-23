Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Λεμεσό: Καθάριζε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό -Διερευνούν αν φέρει ευθύνες ο εργοδότης της 61χρονης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η 61χρονη Diana Tsilidou από τη Γεωργία ασχολείτο με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου κτηρίου στη Λεμεσό

Υπόθεση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος διερευνά η Aστυνομία για τον θάνατο της Diana Tsilidou, 61 ετών από τη Γεωργία, που σημειώθηκε την Παρασκευή λίγο μετά τις 1900 στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε πως διερευνάται υπόθεση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και πως οι εξετάσεις γίνονται από τον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πρόσθεσε πως θα γίνει διερεύνηση ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα και αν προκύπτουν ευθύνες για τον εργοδότη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ η 61χρονη ασχολείτο με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου κτηρίου στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.  Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 61χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επι καθήκοντι ιατρο, πιστοποίησαν το θάνατό της.

Σημειώνεται ότι η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση και αναμένεται ενός της ημέρας, να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα