Βραζιλία: Ο Λούλα υποβάλλεται σε προληπτική ακτινοθεραπεία μετά την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ξεκίνησε προληπτική ακτινοθεραπεία μετά την αφαίρεση κακοήθους δερματικής βλάβης τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση των θεραπόντων ιατρών του.

Όπως ανέφεραν οι γιατροί του 80χρονου Λούλα, στις 24 Απριλίου αφαιρέθηκε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και αποφασίστηκε να ακολουθήσει συμπληρωματική θεραπεία με επιφανειακή ακτινοθεραπεία στο τριχωτό της κεφαλής, για προληπτικούς λόγους.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Λούλα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές δραστηριότητές του, χωρίς περιορισμούς.

Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva began preventive radiotherapy after being diagnosed with a mild form of skin cancer, treatment doctors said isn't expected to impact his looming reelection campaign — Bloomberg (@business) May 25, 2026

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος αναμένεται να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, η οποία θα είναι η τέταρτη, αλλά μη διαδοχική, στην πολιτική του πορεία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Λούλα προηγείται του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Λούλα είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος στην ιστορία της Βραζιλίας και τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας. Το 2024 υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω αιμορραγίας στο κεφάλι, ενώ το 2011 είχε δώσει μάχη με καρκίνο στον λαιμό.

