LIVE EIKONA/Βέλγιο: Τέσσερις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό (βίντεο, φώτος)

Σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο μετέφερε μαθητές ειδικής αγωγής - «Θα πραγματοποιηθούν έρευνες» είπε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών.

Σε τραγωδία εξελίσσεται η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο καθώς υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρουκ, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός έχασαν τη ζωή τους. «Είναι τραγικό. Οι πρώτες μου σκέψεις είναι με τα θύματα, αλλά και με όσους τραυματίστηκαν και τις οικογένειές τους», είπε σύμφωνα με το RTL.

Δείτε live εικόνα από το σημείο της τραγωδίας:

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

O υπουργός επιβεβαίωσε ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν πράγματι κλειστή. «Έχουμε εικόνες που το αποδεικνύουν», υποστήριξε. «Θα πραγματοποιηθούν έρευνες», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών του τρένου

Η Βελγική Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (SNCB) σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι κανένας επιβάτης του τρένου δεν τραυματίστηκε στη σύγκρουση.

Η Infrabel επιβεβαίωσε ότι τη στιγμή της σύγκρουσης τα φώτα ισόπεδης διάβασης ήταν κόκκινα και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. «Ο οδηγός, ωστόσο, ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης», εξήγησε ο Τόμας Μπέκεν, εκπρόσωπος του διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου. «Πρόκειται για μια σύγκρουση με πολύ σοβαρές συνέπειες», πρόσθεσε.

 

