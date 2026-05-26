Έκλεψαν την προτομή του ήρωα Χρίστου Κκέλη από μνημείο στην Κισσόνεργα - Καταδικάζει το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της αφαίρεσης και κλοπής της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρίστου Κκέλη στην Κισσόνεργα από άγνωστους, η οποία δικαιολογημένα προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτησης στους πολίτες, ιδιάιτερα τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας.

Την ίδια στιγμή εκφράζει τη συμπάθεια και συμπαράστασή τους προς τους συγγενείς του ήρωα Χρίστου Κκέλη.

Ευελπιστούμε  αναφέρει "σύντομα οι έρευνες της αστυνομίας να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο". 

Ευχόμαστε  συνεχίζει το ΑΚΕΛ Πάφου επίσης να είναι η τελευταία φορά που παρουσιάζονται ανάλογα απαράδεκτα φαινόμενα, είτε κλοπής προτομών ηρώων, είτε βεβήλωσης μνημείων ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Πάφου, 26 Μαϊου 2026.

