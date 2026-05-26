Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συνεδρίαση κυβέρνησης στο Καμπ Ντέιβιντ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το Σάββατο ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη "είναι κοντά" για να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις κατάφεραν πλήγμα σε αυτή την κατά τα φαινόμενα πρόοδο.

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός μετά τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα στον νότο της χώρας, ενώ τα όπλα έχουν σχεδόν σιγήσει από την 8η Απριλίου και την έναρξη της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η συνεδρίαση της κυβέρνησης αναμένεται να αφιερωθεί στο Ιράν αλλά και η οικονομία θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Σε αντίθεση με άλλους προέδρους, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκο έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές το Καμπ Ντέιβιντ.

Η αυστηρά φρουρούμενη κατοικία, η οποία βρίσκεται στα βουνά του Μέριλαντ, 100 χλμ από την Ουάσινγκτον, έγινε τόπος διαπραγματεύσεων και σημαντικών συνόδων κορυφής, όπως η συμφωνία το 1978 μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου η οποία την επόμενη χρονιά οδήγησε στην ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, εχθρών μέχρι τότε.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη μόλις μια φορά εκεί, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

