«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»: Σοκάρει 42χρονη -Διευθυντής τράπεζας στη Γαλλία την εξέδιδε επί χρόνια

Ένας 51χρονος στη Γαλλία, πρώην τραπεζικό στέλεχος, θα οδηγηθεί στη φυλακή για τα όσα έκανε στη σύντροφό του, η οποία βρήκε το θάρρος να τον καταγγείλει.

Αντλώντας έμπνευση από τη Ζιζέλ Πελικό, όπως είπε ο δικηγόρος της, η 42χρονη Λετισιά, μητέρα 4 παιδιών, έστειλε τον επί επτά χρόνια σύντροφό της στο εδώλιο και τελικά στη φυλακή. Κατόπιν δικής της επιλογής μάλιστα, η διαδικασία έμεινε ανοιχτή στο κοινό, ακριβώς όπως είχε επιλέξει και η Πελικό, βάζοντας έτσι το θέμα της κακοποίησης των γυναικών από τους ίδιους τους συντρόφους τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση στη δημόσια συζήτηση.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 51χρονο πρώην τραπεζικό ποινή 25 ετών φυλάκισης, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα δύο τρίτα, για «βιασμούς με επιβαρυντικές περιστάσεις», «πράξεις βασανιστηρίων και βαρβαρότητας» και «πορνεία» σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Ο πρώην διευθυντής τραπεζικού καταστήματος, του οποίου το μικρό όνομα είναι Γκιγιόμ, ισχυρίζεται ότι με τη 42χρονη διατηρούσαν μια σαδομαζοχιστική σχέση κατόπιν συναίνεσης, από το 2015 έως το 2022. Οι δικαστές δεν αποδέχθηκαν τη δική του εκδοχή.

Η ενάγουσα δεν μπορούσε ποτέ να πει «σταμάτα», την απειλούσε με όπλα, σύμφωνα με την εισαγγελέα

Την περασμένη Παρασκευή, 22 Μαΐου, η γενική εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης. «Η σαδομαζοχιστική σχέση ήταν μόνο κατ’ όνομα, αυτές οι πρακτικές υποτίθεται ότι πρέπει να γίνονται υπό συγκεκριμένους όρους, όμως η ενάγουσα δεν μπορούσε ποτέ να πει ''σταμάτα''», τόνισε η εισαγγελέας Μαλινκά Εμόν στην αγόρευσή της.

Βασιζόμενη σε εκατοντάδες μηνύματα και ηχογραφήσεις που έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, η γενική εισαγγελέας υπογράμμισε ότι τα ντοκουμέντα αυτά αποδεικνύουν, κατά την άποψή της, «καθημερινές εξευτελιστικές πρακτικές» που επιβάλλονταν «υπό την απειλή όπλων» και «μια φαντασίωση του βιασμού» που διατυπώθηκε ρητά από τον κατηγορούμενο.

Της επέβαλε σεξουαλική επαφή με περίπου 500 άνδρες

Στην ίδια συνεδρίαση του δικαστηρίου, η Λετισιά, στην οποία έχει αναγνωριστεί αναπηρία 50% έως 80%, κατήγγειλε εκ νέου την «ψυχολογική εξουσία» που ασκούσε πάνω της ο Γκιγιόμ Μπ. και δήλωσε ότι της είχε επιβάλει σεξουαλικές σχέσεις επί πληρωμή με σχεδόν 500 άνδρες.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες», είπε στο δικαστήριο.

Ειδικά αυτό το σκέλος της υπόθεσης θυμίζει αναμφίβολα τις πράξεις του Ντομινίκ Πελικό εναντίον της συζύγου του, Ζιζέλ, την οποία διατηρούσε σε συνθήκη νάρκωσης.

Το 2022, μετά από χρόνια σιωπής, η Λετισιά αποκάλυψε σε μια φίλη της μια πρόσφατη απόπειρα στραγγαλισμού. Αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης, η φίλη αυτή επικοινώνησε με την αστυνομία, με αποτέλεσμα το θύμα τελικά να υποβάλει καταγγελία και να ακολουθήσει η σύλληψη του πρώην συντρόφου της.

Η ίδια η Λετισιά έκανε δήλωση στο France Info: «Μου έλεγε ότι ήμουν σκουπίδι… Για εβδομάδες, με ανάγκαζε να πίνω τα ούρα μου κάθε πρωί. Μου απαγόρευε να κοιμηθώ ή με άφηνε να κοιμηθώ ελάχιστα. Έκανε τα πάντα για να είμαι χαμένη».

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε ως πραγματικές τις περισσότερες καταγγελλόμενες πρακτικές κακοποίησης, όπως κοψίματα, εξευτελιστικό τατουάζ, επαφές με ζώα, εγκαύματα, στραγγαλισμοί και κοπρολαγνεία, ωστόσο ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για «σεξουαλικά παιχνίδια με τη συναίνεση των δύο μερών, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τους ζωής».

Στα χνάρια της Ζιζέλ Πελικό

Το ζήτημα της συναίνεσης γύρω από αυτές τις πρακτικές βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων ενώπιον του Εφετείου της Ντιν-λε-Μπεν. Ο δικηγόρος της γυναίκας, Φιλίπ-Ανρί Ονεγκέρ, εκτίμησε την Παρασκευή ότι οι διάφοροι μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και η γνώμη των εμπειρογνωμόνων «αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος έβλεπε τη Λετισιά μόνο ως αντικείμενο των σαδιστικών του φαντασιώσεων, «προκειμένου να την οδηγήσει στην καταστροφή της».

«Για επτά χρόνια, οργάνωσε τη ζωή του γύρω από μια καθημερινή στρατηγική, της οποίας ο μοναδικός στόχος ήταν να προκαλεί πόνο στους άλλους για να απολαμβάνει», συνέχισε ο συνήγορος. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το θάρρος της Ζιζέλ Πελικό ενέπνευσε την πελάτισσά του να θέλει να κάνει γνωστή την ιστορία της.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων του δικαστηρίου, εκπρόσωποι φεμινιστικών οργανώσεων έδωσαν το «παρών» έξω από το κτίριο στη νότια Γαλλία, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Λετισιά. «Ελεύθερες και δυνατές», έγραφαν τα πλακάτ τους το Σάββατο.

Πηγή: iefimerida.gr