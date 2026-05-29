Συναγερμός στη Ρουμανία: Ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία - «Σοβαρή κλιμάκωση» από την πλευρά της Ρωσίας, λέει το ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του NATO, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δυο ελαφρείς τραυματισμούς, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε στην εισβολή στην επικράτεια της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι ο σύνολο της γόμωσης του ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά, πάντως μπόρεσαν να βγουν από το διαμέρισμα με ίδια μέσα και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου για εκδορές.

Στην Ουκρανία, κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια τη νύχτα, ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Η Ρουμανία καταγγέλλει «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» της Ρωσίας

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε σήμερα τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας, μετά τη συντριβή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δυο κάτοικοι. «Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Οάνα Τσόγιου. Το Βουκουρέστι «ενημέρωσε τους συμμάχους (του) και τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση drones στη Ρουμανία», πρόσθεσε.

Έντονη αντίδραση ΕΕ μετά την πτώση ρωσικού drone στη Ρουμανία

Σκληρή ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, τραυματίζοντας δύο αμάχους και επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την επέκταση του πολέμου πέραν από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη προς τη Ρουμανία» μετά το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτη και ανεύθυνη» κλιμάκωση από τη Μόσχα.

«Η κλιμάκωση της Ρωσίας σε έδαφος της ΕΕ είναι απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παραβίαση του ρουμανικού εθνικού εναέριου χώρου και του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο κ. Κόστα σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «η ΕΕ παραμένει ενωμένη στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό ακόμη μία υπέρβαση «κόκκινης γραμμής» από τη Ρωσία.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας ξεπέρασε ακόμη ένα όριο. Ρωσική εισβολή drone έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, τραυματίζοντας αμάχους. Σε έδαφος της ΕΕ», σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, ενώ υπογράμμισε πως η Ένωση «στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Ρουμανία και τον λαό της».

Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στη Μόσχα. «Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, ειδικά στα ανατολικά σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Προετοιμάζουμε ένα 21ο πακέτο κυρώσεων», ανέφερε η κ. Φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο πριν προσκρούσει σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά. Η Γενική Επιθεώρηση Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας ανέφερε ότι εξερράγη ολόκληρο το εκρηκτικό φορτίο του drone, ενώ περίπου 70 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΥΠΕ