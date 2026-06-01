Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου κατέσχεσαν οι γαλλικές δυνάμεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν «είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας εδώ και πάνω από 4 χρόνια».

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάσχεσε χθες ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία, σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό «με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναχαίτιση έγινε «περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακρής της Βρετάνης, σε ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας».

«Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για πάνω από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ που συνοδευόταν από εικόνες της επιβίβασης των γαλλικών δυνάμεων στο πλοίο.

«Αυτά τα πλοία, τα οποία δεν σέβονται τους βασικότερους κανόνες της ναυσιπλοΐας, αποτελούν επίσης απειλή για το περιβάλλον και για την ασφάλεια όλων», συνέχισε ο Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι η «αποφασιστικότητα» της Γαλλίας να καταπολεμήσει τον ρωσικό σκιώδη στόλο είναι «συνεχής και ολοκληρωτική».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Tags

ΡΩΣΙΑΓΑΛΛΙΑΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα