Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου κατέσχεσαν οι γαλλικές δυνάμεις

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάσχεσε χθες ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία, σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό «με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναχαίτιση έγινε «περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακρής της Βρετάνης, σε ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας».

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

«Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για πάνω από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ που συνοδευόταν από εικόνες της επιβίβασης των γαλλικών δυνάμεων στο πλοίο.

«Αυτά τα πλοία, τα οποία δεν σέβονται τους βασικότερους κανόνες της ναυσιπλοΐας, αποτελούν επίσης απειλή για το περιβάλλον και για την ασφάλεια όλων», συνέχισε ο Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι η «αποφασιστικότητα» της Γαλλίας να καταπολεμήσει τον ρωσικό σκιώδη στόλο είναι «συνεχής και ολοκληρωτική».

ΑΠΕ-ΜΠΕ